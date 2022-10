Elkezdődött a piac építése Bárándon – jelentette be közösségi oldalán Kovács Miklós polgármester. A Vidékfejlesztési Program 93 millió 800 ezer forintos támogatásának köszönhetően minimális önerő bevonásával épül új piac a községben. A munkaterület részleges elkerítését a kivitelező hétfőn elvégezte. Az ott lévő biciklitároló előreláthatólag a kivitelezés időtartama alatt is rendelkezésre fog állni a lakosok számára, a pályázatban pedig további bővítéseket is kap majd. A polgármester kéri, hogy a lakosok fokozott figyelemmel közlekedjenek.

HBN