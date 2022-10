Már lehet jelentkezni a februárban induló keresztféléves képzésekre, október 15-én elkezdődött a felvételi eljárás. A Debreceni Egyetem hét kara hirdetett mesterképzéseket, köztük idén először a villamosmérnök MSC szakot. A jelentkezéseket november 15-ig lehet beadni – közölte a hirek.unideb.hu.

A keresztféléves eljárásban elsősorban mesterképzéseket hirdetnek a felsőoktatási intézmények. A Debreceni Egyetemen az állam- és jogtudományi kar, a bölcsészettudományi kar, a gazdaságtudományi kar, az informatikai kar, a mezőgazdaság-, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar, a műszaki kar, valamint a természettudományi és technológiai kar várja a jelentkezőket a meghirdetett több mint negyven mesterképzésre.

A keresztféléves felvételi eljárásban csak azok felvételizhetnek, akik legkésőbb 2023 januárjában megszerzik a választott képzéshez szükséges felsőfokú végzettséget.

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese kiemelte, hogy a felvételi eljárások között a keresztéléves felvételinek is fontos szerepe van, hiszen ilyenkor is jelentősen növelhető a mesterszakos hallgatók száma.

– Több száz hallgató érkezik az eljárás során a Debreceni Egyetemre. Több mint negyven képzést hirdettünk meg nappali és levelező tagozatos formában, vannak köztük angol nyelvűek is. A karok több mint fele, hét hirdetett meg szakokat a keresztféléves felvételi keretében, főleg olyanokat, ahol az alapképzés hét féléves volt, így például az informatikai karon vagy a természettudományi karon. Ebben az évben is van újdonság, hiszen most először érhető el a műszaki karon induló villamosmérnöki mesterszak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a keresztféléves felvételi eljárásban ezer körüli az összes jelentkezések száma, ennek fele első helyen jelölte meg a Debreceni Egyetemet. Ebben az évben is arra számítunk, hogy a jelentkezéseket követően mintegy 400 hallgató kezdheti meg tanulmányait az egyetem mesterképzésein februárban. A hallgatók számára fontos információ, hogy állami ösztöndíjas és önköltséges képzésekre is lehet jelentkezni – mondta az oktatási rektorhelyettes.

A keresztféléves felvételi eljárásban csak online, a felvi.hu-ról elérhető E-felvételi-rendszerben lehet jelentkezni. Ehhez regisztráció szükséges. A végleges jelentkezést legkésőbb november 15-én 24 óráig lehet elküldeni, november 20-án 24 óráig pedig hitelesíteni kell azt, amit legegyszerűbben Ügyfélkapuval lehet megtenni. A ponthatárokat várhatóan 2023. január 24-én hirdetik ki.

Az eljárással kapcsolatos tudnivalók, szabályok és a meghirdetett képzések ide kattintva olvashatók.