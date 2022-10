Papp László arra biztatta a közgyűlés tagjait és a vendégeket, legyenek büszkék arra, hogy 66 évvel ezelőtt Debrecen élen járt a magyarság diktatúrával szembeni szellemi kohéziójának megvalósításában.

– Az 1956. október 23-án létrejövő nemzeti egység a késő délutáni tüntetésen is megmutatta erejét, amikor közel negyvenezer ember hömpölygött Debrecen belvárosában. Különösen azt követően vált elválaszthatatlanul szorossá a munkásság és a diákság, az értelmiség és a besorozott kiskatonák közössége, egymásra utaltsága, amikor a Kossuth utcai rendőr-kapitányság épülete előtti tüntetésen este hat óra körül eldördült az ország első sortüze. Akkor vált mindenki számára megdöbbentően világossá, hogy a diktatúra számára a hatalom megtartása érdekében nincsenek határok, még az emberélet sem számít – mutatott rá. A polgármester azt vallja, 1956 hőseire emlékezve újra és újra hitet kell tenni szabadságunk megőrzése mellett, jöjjön bár fenyegetés országhatáron belülről vagy akár kívülről.

– Ma hazánkban béke van, szabadságban élhetünk. Olyan nemzetközi szervezetek közé tartozunk, amelyek elvileg garanciát jelentenek a béke és a szabadság fenntartására vonatkozóan. Azonban mégis körülvesz bennünket valami, ami óvatosságra, megfontoltságra ösztönöz mindannyiunkat: 2020 februárja óta felfordult az életünk. Először egy borzalmas világjárvány változtatta meg a mindennapjainkat, majd idén februárban kitört az orosz-ukrán háború, amely egy energiaválságba és vágtató inflációba torkollott. Az általunk ismert és megszokott nyugodt és békés, kiszámítható világ egyelőre sajnos a múlté. De nem veszíthetjük el hitünket. Hinnünk kell abban, hogy képesek vagyunk úrrá lenni a nehézségeken, és képesek vagyunk arra, hogy békét, harmóniát és fejlődést teremtsünk magunk körül minden nehézség ellenére – mondta.

Forrás: Molnár Péter

A polgármester arra biztatott, merítsünk mindannyian erőt az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzeti egységéből, az együtt tüntető, szabadságot akaró emberek összetartozásából, a vértanúk és börtönre ítéltek, az állásukat elvesztő vagy másképpen meghurcolt áldozatok hősiességéből és kitartásából.

– Ahogy ’56 hősei képesek voltak a közös cél érdekében összefogni, a saját képességeik szerint a legjobbat nyújtani a legnehezebb időszakban, hiszem, hogy mi is képesek vagyunk összefogásra egymás megértésével és támogatásával, a jó teljesítmények elismerésével leküzdeni minden nehézséget – tette hozzá Papp László.

HL

Díjazottak

Csokonai-díj

Kerezsiné dr. Kulcsár Annamária

Forrás: Molnár Péter

A Bürkös zenekar a debreceni néptáncosokat jelenleg szakmailag a legmegbízhatóbban, legmagasabb színvonalon segítő együttes. Önálló koncertek, saját gyűjtések, népzenei kiadványok színesítik palettájukat, több országos rendezvény házigazdái. Az ország számos nagynevű néptáncegyüttesének, néptánc- és népzenei fesztiváljának elismert kísérői, résztvevői. Legfontosabb feladatuknak érzik szűkebb hazájuk hagyományainak ápolását, fenntartását és továbbadását. A zenekar nevében Kerezsiné dr. Kulcsár Annamária vette át a díjat.

Grela Alexandra

Forrás: Molnár Péter

Grela Alexandra Lengyelországban született, 2005 óta él Debrecenben. 2008-tól a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum művésztanára. Az utóbbi években a magyar illusztráció egyik meghatározó alakjává vált, számos rangos elismerést kapott munkáiért. Autonóm műalkotásainak alaptémája gyermek- vagy szépirodalmi mű, a belőlük kibontakozó kép azonban képzőművészeti értékek mentén alakul. A Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének tagja.

Debrecen Város Hatvani-díja

Dr. Juhász Lajos

Forrás: Molnár Péter

Dr. Juhász Lajos, a DE MÉK Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense a természetvédelmi mérnöki szak országos alapítója, jelenleg az alap- és a mesterképzés vezetője. 2012-ben a természetpedagógia szak létrehozója és megalapítója volt. A Magyar Haltani Társaság alelnöke, a Calandrella című természettudományos folyóirat technikai szerkesztője. Nemzetközi szakértő a Szlovák Tudományos Akadémia munkájában, a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértője.

Prof. dr. Szekanecz Zoltán

Forrás: Molnár Péter

Prof. dr. Szekanecz Zoltán, az MTA doktora 2001-től a reumatológiai tan­szék vezetője, 2004-2007 között a gyógy­tornász szak fizioterápiás tanszékének vezetője, 2013-2017 között a DE ÁOK általános és szakképzési dékánhelyettese volt. Külföldön is dolgozott tudományos munkatársként és vendégkutatóként. Az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez történő szakmai, közszolgálati és tudományos tevékenységének elismeréseként Batthyány-Strattmann László-díjban részesült. Pályafutását az elhivatottság, a szakmai alázat és a töretlen fejlődés igénye jellemzi.

Hajós Alfréd-díj

Dobszai Jenő

Forrás: Molnár Péter

Dobszai Jenő közreműködött az új rendszerű diákolimpia kidolgozásában és annak városi bevezetésében. A Kazinczy-iskolában igazi fellegvárat épített ki a kézilabdázás számára. A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola fiú kézilabda szakosztályának vezetője. Szakmai vezetése alatt számos edzőt ösztönzött a szakedzői végzettség megszerzésére, mindig támogatta az edzők szakmai fejlődését. Több országos bajnokságot nyert tanítványaival, több kiváló sportolót nevelt a magyar kézilabda számára.

Kozák Luca

Forrás: Molnár Péter

Kozák Luca neve ma egyet jelent a debreceni atlétikával. Folyamatosan mosolygó, pozitív energiát sugárzó, hihetetlenül céltudatos sportoló. Edzőjével és a szakmai stábjával együtt azon dolgoznak, hogy minél rövidebb idő alatt teljesítse a gátfutás 100 méteres távját. Az utóbbi esztendőkben több kiváló eredményt is elért, 2020-ban a Gyulai István Memorialon 36 éves országos csúcsot döntött meg. Nem csak sportkarrierjére koncentrál, a Debreceni Egyetemen vegyészmérnöki diplomát szerzett. Számtalan szállal kötődik Debrecenhez, s még akkor sem vált meg a várostól, amikor lehetősége lett volna külföldön tanulni és sportolni.

Boncz László-díj

Barnáné Rossi Mária

Forrás: Molnár Péter

Barnáné Rossi Mária a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjában kezdetben családgondozóként dolgozott, 2016 óta esetmenedzserként tevékenykedik. 2012-től négy éven keresztül területi koordinátorként látott el vezetői feladatokat a Tócóskertben. Közösségépítő és közösséget összetartó tevékenysége példamutató. Az évek során jól működő szakmai kapcsolatot sikerült kialakítania a különböző partnerszervezetekkel. Debrecenben élő családok életminőségének javítása, krízishelyzetek elhárítása fűződik a nevéhez.

Dr. Kovács Csilla

Forrás: Molnár Péter

Dr. Kovács Csilla 2007 óta a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Campus Sürgősségi Betegellátó Osztályának osztályvezető főorvosa. Számos szakképesítést szerzett meg, köztük sürgősségi orvostan szakvizsgát tett. Az orvostudomány szinte valamennyi területén jártasságra és tapasztalatra tett szert. Ezen készségeknek különösen a koronavírus-járvány időszakában vette nagy hasznát, amikor a kórház betegellátó egységei a covid-betegek ellátására rendezkedtek be. Maga is fáradhatatlanul küzdött az életek megmentéséért, miközben a saját munkatársait is támogatta.

Dóczy Gedeon-díj

Dr. Barcsa Lajos

Forrás: Molnár Péter

Dr. Barcsa Lajos, a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikumának igazgatója a kor kihívásainak megfelelően mindig folyamatosan képezte magát. Pedagógiai és vezetői tevékenysége tanításra, versenyfelkészítésre, vizsgáztatásra egyaránt kiterjed. A Debreceni Egyetem Műszaki Karán folyó mérnöktanári képzésben vezetőtanár, címzetes egyetemi docens, tagja a Gépipari Tudományos Egyesületnek, valamint a Debreceni Oktatási Tanácsnak.

Deák Józsefné

Forrás: Molnár Péter

Deák Józsefné óvodapedagógus 1999 óta a Gönczy Pál Utcai Óvoda vezetője. Munkáját kiemelkedő szakmai elhivatottsággal, odaadó gyermekszeretettel, nyílt, humánus, demokratikus vezetői magatartással végezte és végzi. 2018-tól mesterpedagógus. Innovációs törekvéseinek köszönhetően az óvoda megkapta a környezeti nevelésben kiérdemelt Madárbarát, illetve az Örökös Zöld Óvoda címet. Nagy figyelmet fordított a hagyományok megismertetésére, ápolására, és a települési kulturális életben való részvételre.