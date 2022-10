A Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézménye idén is megszervezi Nyílt Napjait, melyen a nyolcadikos diákok és szüleik is betekinthetnek az iskolák mindennapjaiba. Október 20-án csütörtökön, reggel nyolc órától tizennégy óráig a fiatalok nemcsak benézhetnek az iskolák falai mögé, hanem egy tanórára is beülhetnek. HBN