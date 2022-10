Papp László polgármester ünnepi beszédjében elmondta, igyekeztek az elmúlt évben Debrecen egyik legidősebb városrészének a környezetét javítani, fejleszteni. – A jövőben sem akarjuk abbahagyni az újításokat, amennyiben az égiek és az energiaárak is lehetővé teszik, akkor a fejlesztéseket az elkövetkezendő években is szeretnénk folytatni a városnak ezen részén. Látom, hogy a programokon nagyon sok gyermek van jelen, nagyon örülök annak, hogy együtt tudunk lenni és emlékezni arra, hogy 50 évvel ezelőtt kezdte meg a karrierjét a városnak ez a része: fél évszázaddal ezelőtt költözhettek be az első lakók – fogalmazott Papp László.

Majd ezt követően Nagy Sándor és Hetei József önkormányzati képviselők közreműködésével emlékfát ültettek.

Ötven éve élnek a városrészen

Ahogyan a város polgármestere is kiemelte, a rendezvénynek több olyan látogatója is volt, akik pontosan 50 évvel korábban költöztek be Fényes udvari lakótelepi kakásukba. Erzse Imréné éppen a közeli pékségbe indult, amikor meglátta, milyen nagy tömeg gyűlt össze otthona közelében.

Akkor se költöznék el innen, ha kérnék

– fogalmazott a Haon érdeklődésére Margit néni. Mint elmondta, nemcsak a Fényes udvar megalakulását ünnepli, hanem azt is, hogy pontosan 50 éves költözött be jelenlegi otthonába is. – Akkoriban több szövetkezeti lakás volt, tősgyökeres debreceni vagyok, de soha nem gondoltam volna, hogy itt fogom leélni az életem nagy részét. Elárulom, még kicsit sírtam is, amikor ideköltöztünk, mert soha nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fogom magam érezni. A férjem a közelben tanított, jómagam messzebb, de megoldottunk mindent. Manapság már az unokáimmal játszok a téren, akkoriban még a gyermekeimmel jöttem le. De az élet rendje, hogy a kicsik felnőtté válnak, majd unokákkal ajándékozzák meg a szüleiket – hangsúlyozta a nyolcvannegyedik életévét betöltő asszony, aki kiemelte, minden megtalálható a közelben: orvosi rendelő, posta, gyógyszertár stb. Mint elmondta,

élete meghatározó éveit itt töltötte, így nyugodt szívvel ki tudja jelenteni: élhető környék a Fényes udvar, mindenkinek csak ajánlani tudja.

Mogyorósi Barnáné 1972 óta él a Fényes udvarban, akkoriban volt 24 éves, amikor beköltözött abba a lakásba, amiben ma is a mindennapjait tölti. – A gyermekeim a környéken nevelkedtek, és imádták minden egyes percét, ahogyan én is. Akkoriban is nagyon szépen parkosított rész volt ez, de nyilván ma még szebb és élhetőbb környezetet nyújt az itteni városrész - jegyezte meg. Hozzátette, kulcsot tett a gyermekei nyakába, és nyugodt szívvel engedte el őket játszani a többi gyerekkel.

