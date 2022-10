A fogyasztóvédelem idén tavasszal került át az Igazságügyi Minisztérium (IM) szakmai irányítása alá. Az Igazságügyi Őszi Szakmai Napok elnevezésű országjáró programjának keretében a hazai jogi karral rendelkező felsőoktatási intézményeket látogatja meg a szaktárca delegációja. Október 19-én a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán (ÁJK) a fogyasztóvédelem új irányairól, valamint a minisztérium és az egyetem közötti együttműködésről is egyeztettek a felek.

– A fogyasztóvédelmi terület idén került Igazságügyi Minisztérium szakmai irányítása alá. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy új fókuszpontokat és célokat tűzhettünk ki ebben a kormányciklusban, melyek egy fogyasztóvédelmi politikáról szóló kormányhatározatban manifesztálódtak – ismertette Kupecki Nóra, az IM alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára az ÁJK épületében tartott sajtótájékoztatón.

Mint ismertette, négy fő irányt jelöltek ki: a digitális fogyasztóvédelem, a gyermekvédelem, a jogalkotás, illetve a jogalkalmazás egységessége, továbbá az elérhető fogyasztóvédelem.

– Ezen túlmenően az elérhető fogyasztóvédelem jegyében vagyunk itt Debrecenben. Hiszen a cselekvő fogyasztóvédelem nem létezhet fogyasztói tudatosság, prevenciós tevékenység nélkül – emelte ki.

Az őszi szakmai napok során a vidéki jogi karokon az egyetemekkel való együttműködésről, ösztöndíj-lehetőségekről is egyeztetnek Salgó László Péterrel, az IM közigazgatási államtitkárával az intézményegységek vezetőivel, továbbá előadásokat tartanak a fogyasztóvédelmi aktualitásokról, fogyasztói tudatosságról és a közigazgatási életpálya lehetőségeiről a hallgatóknak.

Az országjárás része továbbá, hogy a delegáció ellátogat középiskolákba, kormányhivatalokba, békéltető testületekhez és civil szervezetekhez is.

– A Debreceni Egyetem jogi kara és a minisztérium közötti együttműködés hosszú évekre tekint vissza. A mai napon nem csak az elmúlt öt év eredményeit összegeztük, hanem a további közös munka perspektíváiról is történtek egyeztetések – mondta Szikora Veronika dékán. Kiemelte: a fogyasztóvédelmi jogi oktatás és kutatás kiemelt helyen szerepel a jogi karon, amely nemcsak a jogászképzés része, hanem végzett jogászok számára szakképzés formájában is elérhető.

Hajnal Zsolt, az Európa Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék docense úgy fogalmazott: húsz éve tették le az egyetemen a fogyasztóvédelmem kutatásának és oktatásának sarokköveit. Az azóta eltelt idő alatt a téma áthatotta a karon folyó képzéseket, a doktori iskola kutatásait.

– Jelenleg is vannak olyan hallgatóink, akik a legaktuálisabb, európai és világszinten is érdekes fogyasztóvédelmi témákban kutatnak. A minisztérium által támogatott kutatásoknak köszönhetően nagyon sok hallgatót be is tudunk vonni a munkába, illetve egy külföldi hallgatók számára is elérhető európai és nemzetközi üzleti jogi képzés keretében külön európai fogyasztóvédelmi jogi kurzust is tartunk egy féléven keresztül – emelte ki.

BS