Első Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) pályázata lett nyertes nemrég Sáránd önkormányzatának, amely az Élhető települések felhívásra beadott kérelme alapján kapott 240 millió forint vissza nem térítendő támogatást.

– A projekt jelentős hányadában a település egy részén a csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukcióját végeznénk el. Ehhez kapcsolódóan épülne egy tanösvény a szikkasztó tavunk medrében. Ez régen valóban egy tó volt, ami kiszáradt, most pedig csapadékvízgyűjtőként funkcionál – mondta el a Haon érdeklődésére Dézsi András polgármester.

A felsoroltakon túl még bővítenék a térfigyelő kamerarendszerüket, valamint okospadokat is beszereznek. – Megújult játszótereink szerencsére már vannak, így a nagyobbakra gondolva egy pumpapályát (kerékpáros ügyességi versenypályát) is építünk – tette hozzá. Az engedélyes és kiviteli tervek készítése elkezdődött, szeretnék minél gyorsabban megvalósítani a pályázatukat, megelőzve az építőanyagárak újabb drasztikus emelkedését. Dézsi András elmondta azt is, hogy elbírálás alatt van továbbá egy 50 millió forintos támogatási kérelmük is, amelyből a Dózsa György utcát tennék rendbe.

BS