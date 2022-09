Viszonylag ritka égi látványosságot észlelhetnek a kisebb csillagászati távcsővel rendelkező érdeklődők szeptember 14-én, szerda éjjel, amikor is a Holdunk elfedi a Naprendszer egyik bolygóját, az Uránuszt - tájékoztatta portálunkat Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztő.

A már csökkenő fázisban járó Hold fényes oldalán, vagyis a baloldalon, szerda éjjel 23 óra 18 perckor eltűnik majd az Uránusz; a Hold elfedi a bolygót. Amennyiben órakorongként nézzük a Holdat, körülbelül „9 óránál” következik majd be a bolygófedés. A Hold ekkor is fényesen ragyog (10-én volt telehold fázisban), ezért nehézkes lesz az észlelés, melyhez kisebb távcső szükséges lesz. A bolygó újbóli kibukkanása a Hold jobboldali pereménél következik majd be, éjfél után 20 perccel, tehát ekkor már 15-e csütörtök lesz, 0 óra 20 perc. Amennyiben órakorongként nézzük a Holdat, körülbelül „2 óránál” következik majd be az Uránusz kibukkanása, a Hold sötét oldalán – részletezte Szoboszlai Endre.

Együttállást is láthatunk majd szeptember 25-én a hajnali szürkületben, a keleti égbolton, közel a horizonthoz: ekkor a fogyó holdsarló alatt tündököl majd a Vénusz bolygó, vagyis az Esthajnalcsillag.