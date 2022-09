A Debreceni Egyetemet fenntartó GTIDEA által indított Professzori Teaház csütörtöki rendezvényén az Általános Orvostudományi Kar, valamint a Zeneművészeti Kar ifjú kutatói mutatták be legfrissebb eredményeiket.

A rendezvénysorozat szeptember 8-i eseményén Kossa Görgy, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke beszámolt a Debreceni Egyetem hosszú távú jövőjét meghatározó és a tudomány fejlődését elősegítő kuratóriumi döntésekről. Megköszönte az intézmény professzorainak munkáját, kiemelte azokat a szakembereket, akiket az elmúlt hetekben egyetemi és állami elismerésekkel tüntettek ki, valamint örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy emelkedett az egyetem professzorainak létszáma – tudatta a hirek.unideb.hu.

Kossa György kiemelte: az egyetem autonómiájának kialakítása, a modellváltás magasabb szintű teljesítményre ösztönzi az intézményt.

Forrás: unideb.hu

– A felsőoktatásban meglévő versenyben a Debreceni Egyetemnek magasabb fokozatra kell kapcsolnia, olyan tudományos eredményekre van szükség, amelyek az üzleti piacon is megállják a helyüket. Ennek a gondolkodásnak át kell hatnia a teljes intézményrendszert, fel kell használni a nemzetközi oktatás tapasztalatait. Több tudományos publikációra van szükség, ehhez a megfelelő ösztönző háttér rendelkezésre áll. Az alkalmazott kutatási tevékenységek fejlesztése érdekében meg kell találni a szükséges gazdasági partnereket, hiszen a tőlük származó bevételek visszaforgathatók a kutatásokra, az oktatásfejlesztésekre. Csak így lehet fejlődni, előre haladni – hangsúlyozta a kuratórium elnök.

Megjegyezte: az egyetemnek olyan irányba kell fordulnia, hogy a globális nehézségek ellenére hosszú távon fenntartható maradhasson, erősíteni kell az ösztöndíjprogramot és támogatni kell a magas szintű teljesítményeket.

A legutóbbi Professzori Teaházban az Általános Orvostudományi Kar, valamint a Zeneművészeti Kar egy-egy szakembere mutatta be szakmai eredményeit. Mátyus László, az ÁOK dékánja elmondta: széleskörű kutatások folynak a karon és olyan fiatal kutatót választottak a teaházi előadásra, akinek tudományos eredményei az alapkutatások mellett klinikai relevanciát is jelenthetnek. – Sokat gondolkodtunk azon, hogy kit válasszunk, ki a leginkább alkalmas az előadás megtartására. Olyan fiatal kutató mellett döntöttünk, aki nagyon magas színvonalon végzi a munkáját és ambiciózus. Olyan jelentős területen végez kutatásokat, melyek eredményei a betegágy mellett megfogalmazott problémákra is megoldást jelenthetnek – fűzte hozzá a kari vezető.

Szöőr Árpád, az ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetének adjunktusa „Tegyük jobbá a természetet – génmódosított fehérvérsejtek alkalmazása a daganatos betegségek gyógyításában” címmel mutatta be tudományos tevékenységét. Mint elhangzott: a daganatok ellen, a rákos megbetegedésekben szenvedők segítésére próbálják felhasználni ezeket a sejteket, melyeket a különböző tumorok ellen optimalizálják és igyekeznek elérni azt, hogy minél hatékonyabban működjenek.

A Zeneművészeti Kar részéről Bátori Éva, a Magánének nem önálló Tanszék vezetője a kortárs klasszikus zene múltjáról és jelenéről beszélt, mint mondta: érdemes ezzel foglalkozni, hiszen csak kevesen koncentrálnak a területre, noha ez a műfaj is lehet szórakoztató, vidám, humoros és különleges. Megjegyezte, a karon is gyógyítanak, de a nem a testet, hanem a lelket. A ZK szakembere bemutatta az énekpedagógia történetét, majd a kar hallgatói Tóth Péter „Így főzünk mi” című darabjából adtak elő részleteket, valamint Fekete Gyula „Egy fecske” című dalát hallhatta tőlük a közönség.

A Professzori Teaház negyedévente rendezi meg a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány.