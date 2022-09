Az energiaárak drasztikus emelkedése jelentős terhet ró a lakosság és a vállalkozások mellett a városok, községek önkormányzataira is. A közfeladatok ellátására jellemzően olyan közintézményeket tartanak fenn akár külön ingatlanokban is, mint a könyvtár, művelődési ház vagy éppen az óvodai nevelés és az egészségügyi alapellátás épületei, a közvilágítás biztosítása. Szeptemberben szinte egyik napról a másikra fordult át a nyár őszbe, és sokan be is kapcsolták otthon vagy a munkahelyükön a fűtést. A téli időszak kihívásairól, a rezsiköltségek mérséklésének lehetőségeiről kérdeztük megyénk településvezetőit.

Változó szerződéses határidők

– A drasztikusan megnövekedett energiaárak, valamint a gazdasági válság, infláció a Hajdúböszörmény városában élőkre, az önkormányzati intézményekre és cégekre is elviselhetetlen terhet ró – osztotta meg a Haon megkeresésére Kiss Attila polgármester. Mint fogalmazott, az látható, hogy sem a háborús helyzet, sem a szankciók hatása nem enyhül. A szolgáltatók által jelzett szerződési árak folyamatosan növekednek.

Az önkormányzat tagvállalatai a változó szerződéses határidők miatt szintén nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek.

– Szeptember első hetében felkértük az intézményeink, valamint az önkormányzati cégek vezetőit, ügyvezetőit, hogy a háború és az ehhez kapcsolódó, uniós szankciós csomagok okozta energia- és gazdasági válság enyhítésének érdekében egy költségcsökkentő takarékossági tervjavaslatot készítsenek – ismertette a városvezető. Ezzel párhuzamosan munkacsoportot is létrehoztak, amely a beérkezett javaslatok lehetséges megoldásainak kidolgozását végzi.

Az eredetileg tervezettek szerint szeptember 29-én került volna a képviselő-testület elé a beérkezett javaslatok alapján kidolgozott intézkedési terv. – Az anyag még nincs olyan készültségi fokban, hogy azt a testület tárgyalni tudta volna. A polgármesteri hivatal, önkormányzati cégek, közintézmények terveit kell összedolgozzuk, ami nem kis feladat már szervezési szintem sem. Emiatt várhatóan október 6-án, rendkívüli testületi ülésen tárgyaljuk majd a javaslatokat. A célunk, hogy egységes, egyértelmű határozatokat hozzunk – tájékoztatott Fórizs László alpolgármester a csütörtöki gyűlést követően.

Sokat jelentenek az energetikai korszerűsítések

– Az önkormányzat a korábbi években is már nagy hangsúlyt fektetett az intézményeinek megújítására, egyben energetikai korszerűsítésére. Ezekhez a költséges, nagy volumenű beruházásokhoz elsősorban pályázati támogatások révén volt lehetősége a városnak – válaszolta Kiss Attila a középületeik energetikai állapotára vonatkozó kérdésünkre. Mint kifejtette, az elmúlt 10–12 évben korszerűsödött és költséghatékonyabb fenntartásúvá vált többek között a városi szakrendelő, könyvtár, művelődési központ, sportcsarnok épületei, valamint a polgármesteri hivatal, a Szociális Szolgáltatási Központ és több óvoda is. Továbbá az ezen időszak alatt épült ingatlanokat is a kornak megfelelő energetikai szempontok alapján alakították ki.

Több épület napelemrendszerrel bővült, valamint a város közvilágítását is korszerű LED lámpatestekre cserélték, mely jelentős villamosenergia-megtakarítással jár.

– Megállapítható, hogy az utóbbi mintegy másfél évtizedben az önkormányzati épületeink megközelítőleg 70 százalékát érintette energetikai beruházás, melyek hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, napelem vagy ezek kombinációival történtek. Ezek körülbelül 25 százalékos megtakarítást jelenthetnek a városnak – emelte ki a településvezető.

A gyerekeknek melegben kell lenniük

Előre tervezett, hárompilléres megoldással készül a téli fűtési időszakra Mikepércs önkormányzata. Tímár Zoltán polgármester kérdésünkre elmondta: évekkel korábban a közfoglalkoztatás keretein belül készített szalmabálákkal fűtötték a közintézményeket, majd 2019-ben tértek át a legtöbb intézményben a gázfűtésre, de a vegyestüzelésű kazánok megmaradtak, és most is rendelkezésre állnak.

– A meleget biztosítanunk kell a gyerekeknek, mind az óvodákban, mind a bölcsődében. Raktároztunk fát, van szenünk, amit ha kell, ki tudunk egészíteni; mindemellett saját költségen szerzünk be hűtő-fűtő klímákat is. A villamosenergia ára szerencsére nem lett olyan magas, mint a gázé, és hosszútávú lekötött szerződéseink vannak, ami most jól jöhet – mondta megkeresésünkre Tímár Zoltán polgármester.

A fűtési időszak alatt hajnalban és az éjszakai órákban a vegyestüzelésű kazánokkal fogják felfűteni a rendszert, majd napközben a klímák vagy a gázkazánok tartják megfelelő szinten a hőmérsékletet. – Bízunk abban, hogy a téli időszakot át tudjuk vészelni ezzel a megoldással. Szerencsére a legtöbb közintézményünk hőszigetelt, vannak alternatív megoldásaink, de a fogyasztásunkat így is mindennap figyelnünk kell. Amennyiben szükséges, a hivatalban átállunk a home office-ra, amelyben a pandémia alatt már gyakorlatot szereztünk– tette hozzá a városvezető.

Ott nem fűtenek, ahol nincs rá szükség

Az energiaárak elszabadulására készül Sáránd önkormányzata is. Dézsi András polgármester elmondta: az intézményekben, ahol megoldható, a munkaerőt összevonják, de lesznek olyan épületek, amiket nem használnak majd a fűtési szezon alatt.

– Igyekszünk azokat a helyeket használaton kívülre helyezni, melyekre amúgy is csak időszakosan van szükség. Ilyen például a művelődési ház, amit csak rendezvények alkalmával fűtünk fel. A dolgozók pedig a Gyurgyalag Vendégházba költöznek át – vázolta Dézsi András, aki elmondta: hasonlóan közös irodába kerülnek a könyvtár és a családsegítő szolgálat munkatársai. A tervek szerint ezeket az intézkedéseket október közepétől következő év április 15-ig, tehát a fűtési időszak alatt alkalmaznák.

– A közintézményeink jelentősebb része egyébként energetikailag korszerű, a művelődési ház, a polgármesteri és a kézműves ház is rendelkezik napelemrendszerrel. Azonban a gázt ezek nem váltják ki. Az elsődleges célunk, hogy spóroljon az önkormányzat, ahol nem muszáj, ott ne fűtsünk. Emellett pedig fontos, hogy az országban maradjon energia, amelyet olyan területen tudnak felhasználni, mint az oktatás vagy az egészségügy – vélekedett a településvezető.

BS