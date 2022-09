Országos tájékoztatási kampány debreceni állomásának adott otthont kedden a Megyeháza. A Civilek a Fiatalokért Egyesület szervezésében a résztvevők megismerhették az október elején megnyíló Nemzeti Együttműködési Alap részleteit.

A szakmai előadások előtt Pósán László országgyűlési képviselő a köszöntőjében kiemelte, hogy a civil szféra megerősödött az elmúlt évtizedben Magyarországon. Úgy fogalmazott: az önszerveződés népszerűségének kulcsa az azonos értékrenddel, célokkal együtt tevékenykedő emberek közössége. Elmondta, hogy Hajdú-Bihar megyében 2500 ilyen szervezet van, amely szabadidős tevékenységgel, vagy mások megsegítésével foglalkozik, de akad olyan közösség is, ami ötvözi e tevékenységeket, például a vadászattal foglalkozó emberek karitatív akciói. Kiemelte: hittel, akarattal, leleménnyel kell leküzdeni a nehézségeket, ami nem könnyű, de továbbra is bízik a civilek leszántságában.

A civilek mögött állnak

Bulcsu László, a megyei közgyűlés alelnöke ismertette: a civilek támogatására ebben az évben is minimális, 3 millió forintos keret áll rendelkezésre, 2014 óta viszont kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy ezeket a szervezeteket közvetetten is segítsék. Hangsúlyozta, hogy céljuk optimális költségvetési összeget teremteni, de felhívta a figyelmet arra is, hogy a helyi civilek feladata továbbra is új dolgok létrehozása kell, hogy legyen.

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere különös évről és közös problémákról beszélt: – Soha nem látott nehézségek előtt állunk, Magyarország és Debrecen azonban elkötelezett a civilek támogatása mellett – mutatott rá. Kitért arra is, hogy a rezsiemelkedés okozta kétségek ellenére is lehet pályázni, azon szervezetek ügye pedig, melyek az önkormányzattól kaptak eddig ingatlant, a közgyűlésen is téma lesz.

– A városnak az itt működő 1600 civil szervezet mögött kell állnia a továbbiakban is, mivel azok olyan közösségeket építenek, ahová gyakran a hivatalos szervezetek nem jutnak el – húzta alá.