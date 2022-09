A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatásának köszönhetően szeptember 8-tól egészen 14-ig várják a különféle események az érdeklődőket. A város születésnapi programjainak részleteiről hétfőn számoltak be. Sőrés István alpolgármester emlékeztetett: már 413 éve annak, hogy letelepedtek a hajdúk e vidéken, és immár 31. alkalommal ünnepelhetik meg a város napját Hajdúböszörményben.

– Az idei Hajdúhét után a városnapon is olyan sokszínű programot szervezünk, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára kedvezőt – hívta fel a figyelmet Kiss Attila polgármester.

A programok csütörtökön a Tessedik Sámuel Kertbarátkör kertészeti kiállításának megnyitójával kezdődnek. A tárlat a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház Bársony András termében kap helyet. Másnap a hagyományokhoz híven a Bocskai István szobornál tartanak koszorúzást, majd 11 órakor a polgármesteri hivatalnál a fejedelemről készült fejszobor ünnepélyes leleplezésének lehetnek szemtanúi az érdeklődők.

Forrás: Városháza/Horváth Tamás

A város első embere elmondta: az alkotás Horváth Tibor helyi szobrászművész keze munkája. A nap folytatásaként Velem is megtörtént címmel nyitják meg délután öt órakor Pálfi Gyula kiállítását a művelődési központban, 18 órától pedig a Népzenekarok Országos Találkozójának koncertjeitől lesz hangos a Bocskai István tér. – Több mint húsz zenekar jelentkezett fellépésre eddig – hangsúlyozta a polgármester. A népzenei koncertek szombaton hattól is folytatódnak.

A sport szerelmeseinek is kedveznek

A hétvége első napján sok más mellett Tapintható Univerzum címmel nyílik kiállítás a művelődési ház Bársony András termében; és az első magyar űrhajós emlékére fát ültetnek a Bocskai István téren. Vasárnap a sport kerül a fókuszba, hiszen már reggel kilenc órától Szeresd a várost címmel indul el a futóverseny a Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpontból. Délután kettőkor pedig a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szervezésében hajdú hagyományok nyomában programsorozat veszi kezdetét a főtéren, egyebek mellett hagyományőrző bemutatókkal, kézműves műhellyel, élményfőzéssel, a legkisebbeknek népi játékokkal. Vasárnap délután négy órakor a sörfőzés történetével ismerkedhetnek meg a folyékony kenyér kedvelői a művelődési házban, este pedig jazz és könnyűzenei koncert várja a közönséget a főtéren felállított nagyszínpadon.

Újabb díszpolgárral gazdagodik a város

A programsorozat az országhatárokon is átnyúlik, hiszen jövő héten hétfőn megérkeznek Hajdúböszörménybe a város testvértelepüléseinek delegációi. – Az olaszországi Montesilvanoból, a lengyelországi Krasnikból érkeznek, emellett erdélyi barátaink Gyergyóalfaluból szintén jelen lesznek, de a harkányi és az újrónafői delegáció is részt vesz a testvérvárosi programokon. Valamennyien most vasárnap érkeznek és egészen jövő szerdáig velünk lesznek – részletezte Bertalan Imre, a polgármesteri kabinet vezetője. A helyi Testvérvárosi sétányt – ahol most is tartanak majd megemlékezést a delegációkkal közösen – 2014. szeptember 14-én adtak át a barátság jegyében.

Szeptember 13-án, kedden 15 órától az „Őseink” szobornál tartott koszorúzást követően délután négy órától veszi kezdetét a ünnepi képviselő-testületi ülés a Bocskai téri református templomban, ahol egyebek mellett díszpolgári címet, városi kitüntetéseket és elismerések adnak majd át. A nap zárásaként gálaműsor szórakoztatja a közönséget a művelődési házban.

Forrás: Városháza/Horváth Tamás

Szeptember 14-én, szerdán a programsorozat végéhez érve történelmi konferenciát tartanak. Fórizs László alpolgármester a nagyszámú programmal kapcsolatban megjegyezte: pályázati források segítették a szervezést. Egyúttal biztatott mindenkit arra, hogy látogassák az ingyenes rendezvényeket, és ünnepeljék együtt Hajdúböszörmény napját.

BBI