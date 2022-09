Ismét Tanítsunk Magyarországért tábort szervezett a Debreceni Egyetem Tanárképzési Központja. A tábor pénteki napján a Hajdú-Bihar megyéből érkezett általános iskolás gyerekek izgalmas programokon keresztül ismerhették meg az őket segítő egyetemista mentorokat.

Forisek Péter, a Debreceni Egyetem Tanárképzési Központjának főigazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, a kiválasztott gyermekek élményeket szerezhetnek, új dolgokat ismerhetnek meg a program által, miközben a tanulmányaikat tekintve is előrehaladhatnak. Az egyetemista hallgatók pedig gyakorolhatják a későbbi szakmájukban hasznos készségeket, amelyek által az életben sikeresebben tudnak majd érvényesülni.

Közösségben gondolkodni és dolgozni, ez a célunk

– mondta, hozzátéve, a mentortáborban az újonnan bekerülő mentorok találkoznak azokkal a leendő általános iskolás mentoráltakkal, akikkel később együttműködnek.

Sikeres együttműködés

A DE a kezdetektől fogva, 2018 óta részt vesz a Tanítsunk Magyarországért programban. – Csaknem 130 mentorunk van jelenleg, beleértve 41 új tagot, akik a mostani táborban mutatkozhatnak be a fiataloknak. Mintegy félezer általános iskolás csatlakozott az idei kiíráshoz. A program rendkívül sikeres, az előző évfolyamok végzőseinek túlnyomó része ugyanis tovább folytatta tanulmányait, köszönhetően a mentoraik segítségének is. Vagy szakmát tanulnak, vagy gimnáziumba mentek – emelte ki Forisek Péter. Mint mondta, több olyan rendezvényt szerveznek idén ősszel, melynek pályaorientációs célja is lesz (cégek látogatása, az egyetem körbemutatása, a DExpón való részvétel).