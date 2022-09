A Cívis utcán már zajló munkálatokról sajtótájékoztató keretében számolt be Papp Viktor, a debreceni közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője és Korbeák György önkormányzati képviselő szeptember 2-án.

Amint azt Papp Viktor elmondta, Debrecen önkormányzata számára – mint ahogy az előző évek költségvetéseiben is – az idei költségvetésben is kiemelt fókuszterület a város közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése. Az elmúlt esztendőkben is számtalan helyen történtek útfelújítások, útépítések, járdaépítések, járdafelújítások, kerékpárút-építések, nagyfelületű aszfaltozások – s ilyenek napjainkban is zajlanak. Debrecen városa összességében több száz kilométernyi hosszúságú járdaszakasszal rendelkezik, melyek túlnyomó többségének életkora 30-50 év közé tehető. Természetesen ez idő alatt ezek a járdaszakaszok elöregedtek, keresztirányú repedések alakultak ki rajtuk, megsüllyedtek. Mivel a város önkormányzata számára nagyon fontos a gyalogos közlekedés biztonsága, kiemelt jelentősége van annak, hogy a járdák állapota – a lehetőségekhez képest – a lehető legjobb legyen.

Korbeák György önkormányzati képviselő és Papp Viktor, a debreceni közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Papp Viktor hangsúlyozta, hogy a debreceni közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának képviselői a választókerületeikben élő debreceniekkel aktív kapcsolatot tartanak fenn, állandó párbeszédet folytatnak. Ennek nyomán pedig azokat a fejlesztéseket, melyeket a képviselők felé igényként vagy javaslatként tolmácsolnak a lakosok, évről évre – amennyiben arra lehetőség van – próbálják beépíteni a költségvetésbe.

Idén megközelítőleg 60 helyszínen, bruttó 159 millió forint értékben fog a város járdafelújítási munkákat végeztetni. A teljesség igénye nélkül: a Cívis utcán, a Hortobágy utcán, a Lázár utcán, a Szabó Lőrinc utcán, a Karinthy Frigyes utcán, a Szent Anna utcán, a Derék utcán, a Szoboszlói úton.

Ebből is látszik: a város vezetői számára kiemelten fontos, hogy Debrecen minden területe egyaránt fejlődni tudjon, legyen az kertség, lakótelep vagy a belváros, hiszen minden debreceni polgár érdeke fontos – húzta alá közleményében az önkormányzat.

– A járdafelújítási program legfontosabb célja az, hogy a debreceniek gyalogos közlekedésének biztonságát javítsuk, és szűkebb környezetünket komfortosabbá, szebbé tudjuk tenni – hangsúlyozta Papp Viktor.

A körzet egyéni önkormányzati képviselője, Korbeák György örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a 2019-ben elkezdett járdajavítási munkát a Jerikó utcán sikerült két ütemben megvalósítani, míg a múlt évben – a környék lakóival egyeztetve – ezzel a beruházással eljutottak a Cívis utca 8. számú házig. Ebben az évben a Cívis utca 8. és 16. között – egészen a postáig – újul meg teljes mértékben a járda, valamint a mellette lévő kerékpárút-szakasz is. E beruházás értéke önmagában 33 millió forint. A Cívis utcán augusztus 30-án megkezdett munkálatok befejezéséhez körülbelül 2-3 hét szükséges. Korbeák György megköszönte a környéken élők eddigi, s a most elvégzendő munkával kapcsolatos türelmét, s megköszönte a városvezetésnek a beruházás megvalósítását.