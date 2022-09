Szeptember 5-től újraindul a helyi iskolabusz, számolt be Nádudvar hivatalos Facebook-oldala. Az ingyenes járatok pontos indulásáról és útvonaláról térképet is készítettek. A buszok 6.40-kor és 16.25-kor, illetve 7.00-kor és 16.00-kor indulnak, a város északi és déli részét is bejárják.