A polgármester a telephelyet is méltatta, mely Magyarországon egyedülállónak tekinthető, hiszen egy helyen folyik biotechnológiai gyártás, minőségbiztosítás, minőségirányítás és kutatásfejlesztési tevékenység. Papp László hangsúlyozta: Debrecen – a vállalatnak köszönhetően – a gyógyszeripar területén is piacvezető termékeket tud felmutatni.

Forrás: Molnár Péter

Példaértékű hozzáállás

Pósán László országgyűlési képviselő a beszédében arra is emlékeztetett, hogy egy emlékmű avatása valahol az identitásunk részét is képezi, sőt, azért alkotjuk meg, hogy erősítse az identitásunkat. – Egy ilyen emlékmű nem egyszerűen a múltra emlékeztet, hanem a jövőt is építi. Mert identitás nélkül nehéz jövendőt prognosztizálni, tervezni, stratégiát alkotni – fejtette ki. – A vállalatok tekintetében hatalmas szerepe van az alapítók habitusának, munkához való hozzáállásának, mely később megmutatkozik egy-egy cég teljesítményében is.

