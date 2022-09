A Debreceni Egyetem három éve dolgozik együtt az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal (EGSZB). Az EU tanácsadó szervezete és a DE csütörtökön és pénteken az egészséggel és jólléttel kapcsolatos közszolgáltatások fejlesztési lehetőségeiről tart tudományos szakmai konferenciát – hangzott el a rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón.

Közös alkotás

Az eseményen Ailer Piroska, a DE műszaki innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes úgy fogalmazott, hogy a konferencia célja a tágabb értelemben vett, egészséggel és jólléttel kapcsolatos szolgáltatások és a közös alkotás módszerével végzett szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos párbeszéd, valamint a közös gondolkodása kialakítása. – Az egészségügy és az életminőséggel kapcsolatos szolgáltatások fejlesztése mind a bizottság, mind az egyetem kiemelt stratégiai fejlesztési céljainak közös területe, melyen még számos javítási lehetőség kínálkozik – emelte ki.

Ailer Piroska (balról) és Móré Marianna

Forrás: Kiss Annamarie

Baiba Miltovica, az EGSZB Közlekedés, Energia, Infrastruktúra és Információs Társadalom Szekció elnöke ismertette: a bizottság egy 329 tagot számláló EU-s szervezet. A tagokat lakosságarányosan delegálják, és három pillére épül a tevékenységük: egy munkaadói, egy szakszervezeti, valamint egy társadalmi, foglalkoztatási, kulturális, környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó szervezeteket tömörítő pillérre. – Fontos, hogy mindannyian a civil társadalmat képviseljük. Az egészségügyi témák rendkívüli jelentőségűek a szekciónk munkájában, melyekre a Covid-19 járvány még inkább felhívta a figyelmet az utóbbi időben – fejtette ki.

Jobbá, könnyebbé

Krzystof Balon, a szervezet Általános Érdekű Szolgáltatások Állandó Csoport elnöke úgy fogalmazott: az Európai Unió egyik lényege, hogy találkozzanak egymással, beszélgessenek a civil társadalom képviselőivel, ahogy az a konferencia során sem lesz másként. – Az a célunk, hogy a nonprofit szervezetek munkáját jobbá, minőségibbé tegyük, megkönnyítve az együttműködéseket – húzta alá. Mint elmondta, az EGBSZ arra fogja kérni az Európai Bizottságot, hogy jobb szabályokkal több támogatást nyújtson a jövőben civil társadalomnak.

Móré Marianna, a DE Egészségtudományi Kar dékánja kiemelte azt is, hogy az egészségmagatartás, egészségműveltség témaköre köré évek óta megannyi kutatás szerveződik az egyetem különböző karain. – A felmérések erősen megváltoztak a pandémia következtében. Robbanásszerű eltérés mutatkozik, miszerint az emberek egyre jobban érzik a saját felelősségüket az egészségükkel kapcsolatban. Ehhez ráadásul igény mutatkozik a biztos forrásból származó információkra is, amelyekre az egészségmegőrzéssel kapcsolatos aktivitásukat építhetik – hangsúlyozta, hozzátéve: fontos, hogy a jövő fejlesztéseibe magukat az állampolgárokat is egyre inkább bevonják (ez a co-creation, azaz a közös alkotás fontossága.)

Egyedül nem megy

Edelényi András, az EGSZB tagja a beszédében többek között a hozzájárulás és az összehangoltság fontosságára hívta fel a figyelmet, társadalmi szempontból. – Két krízishelyzetben élve a tapasztalataink szerint a társadalmi összehangoltság jelenleg kiemelt jelentőségű. Minél koordináltabb egy társadalom, annál hamarabb tud védekezi a legnagyobb kihívások esetén. Az együtt alkotás, mint módszer és eszköz az egyik legkitűnőbb út ehhez – fogalmazott.

Báger Gusztáv, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanács tagja a konferenciát kifejezetten nagy jelentőségűnek tartja, hiszen az egészség a nemzeti vagyon egyik legfontosabb részévé válik, mind az egyéni, mind a társadalmi jólét szempontjából.

– Ma Magyarországon naponta 110 ezer ember hiányzik ideiglenesen a munkahelyéről egészségügyi okokból, így ez társadalmi összgazdasági kérdés is. Emellett a Covid, a háború hatásaival is szembe kell néznünk, amely szintén fontossá teszi a témakörrel való foglalkozást – mondta. A szakember továbbá rámutatott, fontos lenne megszervezni az aktív idős kort, miközben több figyelmet fordítanak a szociális kapcsolatok létrehozására, ápolására, illetve a társadalom – az idős generációk által – összegyűjtött tudásának, tapasztalatainak hasznosítására.

PSZ