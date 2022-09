A kormány döntött a benzin- és az élelmiszerárstop meghosszabbításáról, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati kormányinfón kiemelte: a kormány mindent megtesz azért, hogy ezeket az intézkedéseket fenn lehessen tartani.

Több mint hét hónapja nem emelkednek a következő alapélelmiszerek árai: kristálycukor, a búza-finomliszt, az étolaj, a sertéscomb, a csirkemell- és farhát, valamint a 2,8-as tej. Február elseje óta a felsorolt termékek árát úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 15-i napon alkalmazott árnál.

A kormány közlése szerint december 31-ig biztosan marad az árstop – de vajon mit szólnak ehhez a vásárlók?

Kelendők az árstopos termékek

A minap felkerestünk kisebb-nagyobb boltokat Debrecen belvárosában, hogy megtudjuk, miként vélekednek vásárlók az árstopról, ugyanakkor annak is utánajártunk, hogy változtak-e a vásárlói szokások. Az egyik kisebb élelmiszer-kereskedésben az egyik boltos arról számolt be, hogy kétnaponta kapnak árut, általában egy zsugor lisztet, cukrot és olajat, és az a tapasztalatuk, ezek 2–3 óra elfogynak.

– Igaz, 10-10 terméket jelentenek ezek, ám a vásárlók rendszerint kapnak az alkalmon, és kosarukba teszik az árstopos élelmiszereket. A fogyasztók a hatósági áras termékekből többet vásárolnak, mint a korábbi években, de már nem beszélhetünk pánikszerű felvásárlásról, amely egyébként februárban és márciusban érezhető volt – jegyezte meg. Hasonlóan vélekedtek a nagyobb boltokban is az eladók, kiemelve: termékhiánytól nem kell tartani, viszont amíg tart az árstop, addig a vásárlóknak számítaniuk kell arra, hogy az említett termékekből egy vevőnek csak limitált mennyiségben adnak el.

Próbálnak tudatosan vásárolni

Serbán Gvendolin a Haon érdeklődésére elmondta: havonta két nagyobb bevásárlást intéz, és mindig bevásárlólistával érkezik a boltba, hogy még véletlenül se csábuljon el.

– Próbálok tudatosan vásárolni, hiszen a megemelkedett árak miatt muszáj, hogy jobban odafigyeljünk arra, mit teszünk a kosarunkba. Természetesen nemcsak kétszer keresem fel az üzleteket egy hónapban, de ilyenkor veszem meg azokat a termékeket, amikről tudom, hogy biztosan szükségem lesz rájuk: hús, tészta, tisztítószerek stb. – fogalmazott.

Serbán Gvendolin

Forrás: Molnár Péter

Jónás Sándorné is rendszerint felírja papírra, hogy mik azok az áruk, amiket szeretne hazavinni, de ő egy héten többször is jár boltba. Mint elmondta, nagyszülőként sokat süt-főz, így számára mindig az az első, hogy ezekhez beszerezze az alapanyagokat.

– Időt kell szánnunk arra, hogy körbejárjuk az üzleteket, mert egy adott termékből többfélét is árulnak, és nagyon nem mindegy, hogy melyik után nyúlunk. A végösszeg akár 1–2 ezerrel is lehet kevesebb, ha odafigyelünk – mondta. Mint hallhattuk, nagyon örül annak, hogy az élelmiszerárstop meghosszabbításáról döntöttek. Pontosan azokhoz az alapanyagokhoz lehet olcsóbban hozzájutni, amik számára elengedhetetlenek.

Jónás Sándorné

Forrás: Molnár Péter

Tanítsuk a gyerekeket is!

– Nem egyszerű gyerekekkel vásárolni, ők nem igazán érzékelik, hogy a család mit engedhet meg magának, éppen emiatt néhány héttel ezelőtt leültem velük beszélgetni erről, és azóta sokkal könnyebb nemet mondani nekik – hangsúlyozta Farkas Lászlóné, aki kisebbik fiával vásárolt éppen, amikor megállítottuk. Felidézte azt is, hogy hónapokkal ezelőtt mindig bajban volt, ugyanis a gyerekek szeretnek a kosárba pakolni mindenféle nyalánkságot, viszont a férjével úgy határoztak, változtatniuk kell.

– Muszáj a gyerekeket is arra tanítani, hogy nem lehet mindent megvenni, és nem csak azért, mert lehet, éppen nem engedhetjük meg magunknak, sokkal inkább azért, mert nem szabad túlzásokba esni – taglalta.

Amióta a gyerekei is megértették, hogy egy bevásárlás alkalmával „csak” egy terméket kérhetnek, azóta sokkal nyugodtabb a boltba járás. Mindemellett ők is úgy döntöttek, listát írnak, hogyha esetleg a közértben jut eszükbe, hogy szükség van másra is, akkor természetesen megveszik, fontosnak tartva, hogy legyen egy támpont.

Hamar elfogynak

Tettünk egy kört a debreceni nagypiacon is, ahol Huszti Sándor hentes volt segítségünkre, ugyanis megosztotta velünk, hogy a hatósági áras termékek igazán keresettek a vásárlók körében. Csaknem 30 kilogrammot helyeznek el a pultban sertéscombból és csirkemellből, reggel 6 órakor nyitnak, és tapasztalatuk szerint 2–3 óra elfogynak az említett alapanyagok.

Huszti Sándor

Forrás: Molnár Péter

– A sertéscomb kilóját 1420 forintért adjuk, míg a csirkemellet 1599 forintért árusítjuk. Egy vásárló mindössze egy kilót vásárolhat mindkettőből, ez pedig nem szokott gondot okozni a vevőknek. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a vevők elégedetten távozzanak – válaszolta.

Komplex költségvetés elkészítése

Nagy-Hajzer Enikő pénzügyi tanácsadó kérdéseinkre elmondta, hogy rengeteg mindenen lehet spórolni, a kérdés, hogy akarunk-e. Megvan bennünk a hajlandóság? A tudatos fogyasztás fegyelmezettséget igényel! – vetődött fel a kérdés. A szakember összegezte a tanácsait, s kitért a hétköznapi dolgokra is, először is megjegyezve, hogy ne égessük a villanyt, ha nem vagyunk otthon, húzzuk ki a töltőket a konnektorból, stb.

– Jó ötletnek tartom, bár a társadalom nagy része úgy van ezzel, hogy nem olyan jelentős ez a fogyasztás, de pont ebben van a lényeg a sok kicsi sokra megy elve alapján. Már az is fegyelmet igényel, ha a legapróbb dolgokkal kezdünk. A megtervezett vásárlást, a bevásárlólistát nagyon fontosnak tartom a tudatos vásárláshoz. Egyrészt elképesztő túlvásárlás jellemzi a mai társadalmunkat. Különböző felmérések szerint a megvásárolt élelmiszerek akár 30 százaléka is a kukában landolhat. Ez mind elégetett pénz. Másrészt, ha van egy tervünk, hogy mit vásároljunk, akkor kevésbé hat majd ránk a marketing, és így elkerülhetjük az ingervásárlás. És soha ne menjünk éhesen vásárolni, ez is egy örökérvényű igazság – emelte ki.

Autóról tömegközlekedésre, biciklire váltani egy jó döntés lehet. Ha az ember megteheti, ez szintén tud segíteni a spórolásban, de akár a telekocsis megoldások is hasznosak lehetnek. A tudatos fogyasztáshoz egy komplex költségvetés elkészítése segíthet minket a leginkább. Minden egyes kis kiadásunkat írjuk fel, hogy valóban tiszta képet lássunk. Ehhez a szakember jobban támogatja a kártyás vásárlást, mivel sokkal nyomonkövethetőbb, mint a készpénzes.

– Továbbá, ami igazán tudatossá tehet még minket, az az, hogy a megszerzett bevételünket hogyan költjük el. A tudatosan gondolkozó embereknek más a pénzköltési sorrendje. Először minden esetben a hosszútávú céljaikra költenek. Megtakarítások, befektetés jellegű pénzügyi termékekbe – magyarázta Nagy-Hajzer Enikő. – Legyen ez a gyermekeink jövőjének biztosítása, ingatlancél, nyugdíj, vagy vésztartalék képzés. Ha ezt a lépést megtették, csak ezután kezdenek el költeni a szükségleteik kielégítésére. Nagyon fontos tehát, hogy komplexen, személyre szabottan gondolkozzunk. Lássuk át a kiadásokon túl a bevételeinket is, és változtassunk a pénzköltési sorrendünkön is: nagy lépések lesznek ezek a tudatos fogyasztás felé!

NE