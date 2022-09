Az egészségügyért felelős államtitkár a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának tevékenységéről, az integráció eredményeiről és a betegellátás megszervezésének új szemléletéről tájékozódott a helyszínen. Takács Péter elsőként a Sürgősségi Klinikán és a Gasztroenterológiai Klinikán járt, ahol elismerően nyilatkozott a Klinikai Központban zajló szakmai munkáról.

– A pandémia alatt, akkor még az Országos Kórházi Főigazgatóság alap- és szakellátásért felelős főigazgató-helyetteseként az volt a benyomásom, hogy a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának szakemberei kiválóan helyt álltak, és kimagaslóan szervezték meg nemcsak Debrecen és a megye, hanem bizonyos esetekben a régió ellátását is. Ezt a szervezettséget most is láttam többek között a Sürgősségi Klinikán és a Gasztroenterológiai Klinikán, ahol rendkívül modern szemléletben, jó triázs rendszer mellett zajlik a kiváló minőségű szakmai munka – mondta a hirek.unideb.hu-nak az egészségügyért felelős államtitkár.

– Takács Péter pénteki látogatásán szakmai megbeszéléseket is folytatott az egyetem és a Klinikai Központ vezetőivel a jövőbeli együttműködés lehetőségeiről.

Az, hogy az államtitkár úr elfogadta a meghívásunkat, nagy megtiszteltetés a Klinikai Központnak. Azt jelzi, hogy az egészségügyi vezetés legmagasabb szintjén is elismerik azt a munkát, amelyet az elmúlt időszakban végeztünk. Elismerik a betegek ellátásában elért kiváló eredményeinket és a COVID elleni védekezésben kialakított rendszerünket – hangsúlyozta Szabó Zoltán professzor, a Klinikai Központ elnöke.

Az államtitkár Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke és Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnökének meghívására érkezett az intézménybe.

– A Debreceni Egyetem az ország egyik legnagyobb betegellátó intézményét működtetni, ezért fontosnak tartottuk, hogy az egészségügyért felelős államtitkárnak megmutassuk a Klinikai Központ tevékenységét, az itteni körülményeket. Emellett olyan stratégiai elképzelésekről egyeztettünk, amelyek segíthetik az itt élő emberek ellátását. Olyan közös projektekben is gondolkozunk, amelyek mintaként szolgálhatnak más egészségügyi intézmények számára – ismertette Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az Onkoradiológiai Klinikát is járt, ahol többek között az újonnan beszerzett sugárterápiás tervezőrendszerekről kapott részletes információkat. Takács Péter pénteken a Nagyerdei Campus mellett a Kenézy Gyula Campusra is ellátogatott, ahol az új betegellátási egységek működéséről is tájékozódott.