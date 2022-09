Igazán különleges járőrpáros felügyeli a Tiszát és vízpartját Egyek és Tiszakeszi között: Németh Tamás rendőr főtörzsőrmester és Rocky, a németjuhász rendőrkutya február elseje óta lát el vízrendészeti feladatotokat.

– Tíz évvel ezelőtt ismerkedtem meg Tiszafüreden Szabó Attila vízirendésszel, akivel jó barátságot kötöttünk, és többek között sokat mesélt a munkájáról is, amit érdekesnek tartottam. 2013-ban jelentkeztem a miskolci rendészeti szakközépiskolába, amelyet sikeresen el is végeztem – idézte fel a kezdeteket a főtörzsőrmester. A sikeres vizsgákat követően a Füzesabony Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Alosztályon járőr beosztásba nevezték ki, majd 2017-ben járőrvezető lett. A vízirendész hivatással közelebbről Poroszlón ismerkedett meg, amikor 2018-tól kezdődően – még akkor szárazföldi rendőrként – több közös szolgálatot is ellátott a vízirendészet ottani körzeti megbízottjával, Csajbók Ferenccel. – A vízirendészet egy speciális terület, vonzott a technikájuk, a hajók látványa. Szerencsére 2021 őszén érkezett jelzés, hogy Tiszacsegén felszabadul egy körzeti megbízotti hely, amelyet sikeresen pályáztam meg – írta le útját röviden.

Forrás: Bekecs Sándor

KRESZ mellett Hajózási Szabályzat is

A szőke folyó hazai szakaszán 30 kilométerenként megtalálhatók a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai. Németh Tamás „felségterülete” Egyektől a tiszakeszi kompkikötőig tart.

– Idézőjelesen mi vagyunk a vizek és a gátak urai. Nekünk nem csak a KRESZ-t, de a Hajózási Szabályzatot is be kell tartatnunk. Itt is előfordulhat például ittas vezetés szabálysértés vagy bűncselekmény, de el is vehetjük a hajós képesítést, ha a szabályszegő olyan vízijárművet vezet, aminek ez feltétele – avatott be. A legtöbb esetben a kötelező felszerelések hiányoznak a vízi járművekből, de sűrűn ellenőriznek gátjárási engedély nélkül közlekedőket is. Ritkábbak az ittas vezetések és az indokolatlan hullámkeltések esetei.

Szigorú képzést kapnak a rendőrkutyák

– Még Füzesabonyban láttam el szolgálatot, ahol a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Technika Osztály bűnügyi kutyavezetője, Kovács Tamás rendőr zászlós megtudta, hogy érdeklődnék e szakma iránt. A közbenjárásával hoztuk el Rockyt egy nyugdíjas kutyásrendőrtől. Akkor már majdnem 2 éves volt. Kis összeszokás után mentem el vele képzésre Dunakeszire – mesélte el, hogyan került hozzá négylábú társa.

Mint kifejtette, a kutyák számára többféle tanfolyam is elérhető: kábítószer-kereső, robbanószer-kereső, hullakereső, személykereső vagy általános járőrkutya képzések. Utóbbiak kiképzését azonban megelőzi egy úgynevezett vásári teszt, ahol a leendő rendőrkutyán azt vizsgálják meg, hogy mennyire bizonytalan különböző helyzetekben, például mélységben, magasságban, vagy akkor, amikor lőnek mellette. Ennek sikeressége után van még egy orvosi vizsgálat, és ha azon is minden rendben, kezdődhet a képzés.

– A tanfolyamon fokozatosan, egyre bonyolultabb feladatokat kellett elvégeznünk. Először csak sétáltunk szájkosárral, pórázzal, majd fegyelmezési gyakorlatok, fogáskészségek elsajátítása következett. A bonyolultabbak közé tartozott a több a személlyel szembeni intézkedés, a csoportos garázda személyek felszámolása, épületátkutatás vagy a munkám biztosítása ruházat átvizsgálása során – sorolta a főtörzsőrmester. A legnehezebb része az, hogy a kutya parancsszóra engedje el, akit megfog.