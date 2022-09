Örömteli pillanatok és keserű emlékek – mindegyikből jócskán kijut kilenc évtized idejére. Viski Bálintné Ica néni életútjában is megvannak a magaslatok, mélységek. A tősgyökeres debreceni asszony szeptember 6-án, kedden lett 90 éves, ez alkalomból Varga András önkormányzati képviselő és Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklappal és virágcsokorral üdvözölte.

Forrás: Kiss Annamarie

Ica néni a reptér mellett nőtt fel, a hatalmas vasmadarak a házuk felett szálltak fel s le. Az asszony a város azon részéről őriz szép és fájdalmas emléket egyaránt. Az édesapja a repülőtéren kaszálta a füvet, emiatt ő bejárós lehetett egészen a hangár végéig, erre a lehetőségre örömmel emlékszik vissza. De a háború borzalmai miatt egy időben veszélyes volt a környék. A bombák hullottak, volt, hogy a kertjük végében robbantak, a házak gerendáját is beleszakították a környéken.

Híres moziban dolgozott

Iskolásként leánykörbe járt és templomba. Emlékszik arra is, hogy gyerekként sokszor édesgyökeret rágtak az iskolatársaival együtt. – Olyan az, mint az édes burgonya, csak ennek több babája van. Nem olyan sima. De sokat ettünk… – idézte fel.

Később bútorgyárban fényező volt, majd a vasútállomás közelében álló Híradó Moziban dolgozott, végül onnan ment nyugdíjba. Ma is visszaemlékszik arra, hogy a filmeket ládákban adták át nekik, majd, amikor a Híradóban lement, ők adták tovább, fel a vonatra. Elérzékenyülve elevenítette fel, hogy a telt házas mozi hogyan ürült ki egy szempillantás alatt, amikor a gázkamrákba zárt zsidók rettenetes sorsa jelent meg a vásznon. Akkor is könny szökött a szemébe, amikor szeretett gyermekeire gondolt, ők ma már nem lehetnek vele. Unokái, és dédunokái is születtek, most már ez ad neki erőt.

Fotós: KISS ANNAMARIE HAON / Forrás: Kiss Annamarie

A férjével még ’49-ben ismerkedett meg, a bátyjának volt jó barátja az akkor húszas éveiben járó férfi. Össze is házasodtak hamar, éppen Bálint napon, pedig apja nem volt pártolója a fiatalok románcának. – Az apukám nem akart adni, volt még két nővérem. És azt mondta az én apukám, amikor jött Viski Bálint, hogy megkérje a kezemet, hogy Icát nem adom. Ott van Bözsi, vigyed azt – osztotta meg. Végül aztán csak férjhez ment az akkor mindössze 17 éves lány. Büszkén mutatta meg most az esküvői képét, és elmondta, hogy katona volt a férje.

Nem zárkózik négy fal közé

Ica néni ma is szereti a jó társaságot, így a kilencedik x-en túl is lejár a tizedik emeleti lakásából, és szívesen tölt időt a friss levegőn, ott beszélget a környéken élőkkel, barátnőkkel. Örömmel vette, ahogy a körzet önkormányzati képviselője elmondta neki, hogy közösségi kertet alakítanak ki a közelben, s azt mondta, megnézi majd. Jó egészségnek örvend a korához képest, a hétköznapjait évek óta gondozónő segíti.

Forrás: Kiss Annamarie

A tizedik emeleti lakásban szobabicikli is áll, és meglepődtünk, amikor megtudtuk, ma is használja Ica néni. Nem is akárhogy! Az unokája – aki rendszeresen látogatja, és aki Ica nénit segítve a helyszínen most fogadott bennünket – éppen nemrégen igazított a sporteszközön, mert az asszony szerint túl könnyű volt azt hajtani. Amikor a hétköznapi elfoglaltságokról kérdeztük, azt mondta, tévézni nemigen szokott, nem kedveli annyira, de olvasni szeretett.

BBI