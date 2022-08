Befejező szakaszához ért a Bethlen utca – Egyetem sugárút kapacitásnövelő beruházása, a műszaki átadás-átvételi eljárás két nappal ezelőtt, kedden kezdődött el. A fejlesztés hivatalos lezárása előtt a részletekről csütörtökön délelőtt tájékoztatták a sajtó munkatársait.

A Hunyadi utca – Bethlen utca csomóponttól az Egyetem sugárút 54. számig teljes egészében több mint 1800 méteren újult meg a burkolat, ez mintegy 30 ezer négyzetméter aszfaltfelületet jelent. A projekt összeköltségéből 850 millió forintot az állam támogatott, 664 millió forintot pedig az önkormányzat saját forrásából biztosított.

A Debrecen 2030 program kiemelt projektje tavaly ősszel vette kezdetét, majd a téli leállást követően idén folytatódtak a munkálatok. Augusztus közepe óta már zavartalanul folyik a közlekedés a teljes szakaszon. A Nagyerdőt a belvárossal összekötő útszakasz Debrecen körútjait is összeköti, rendkívül nagy forgalmat bonyolít le.

Forrás: Czinege Melinda

– Nem csupán út- és járdaaszfaltozás történt meg, komoly közműfelújítási munkálatok is zajlottak. Több csomópontja is le volt zárva ennek az útszakasznak – emlékeztetett Papp László polgármester a csütörtöki tájékoztatón. Elmondta, hogy a beruházás során két teljesen új lámpás csomópontot alakítottak ki, így most már a Bethlen-Thaly Kálmán, és a Bethlen-Ibolya utca kereszteződésében is lámpák irányítják a forgalmat. Emellett öt csomópontban térfigyelő kamerákat helyeztek el. Kitért arra is, hogy 2017 óta folyamatosan városszerte zajlanak útfelújítási projektek, jelenleg a Kishegyesi és a Sámsoni úton. Emlékeztetett továbbá arra is, hogy a közeljövőben az Egyetem térnél a villamossín teljes cseréjét végzik majd el.

Forrás: Czinege Melinda

Dinamikusabb, biztonságosabb

– Gyors lett az átkelés, már nem látunk hosszasan kígyózó sorokat a lámpáknál – emelte ki Papp Csaba önkormányzati képviselő. Mint mondta, ez az utóbbi egy év beruházásainak köszönhető, hiszen a mostanival együtt összesen négy nagy fejlesztés történt a körzetben. Megújult a Pesti és a Mester utca, továbbá befejeződött a kiskörút harmadik szakasza is. A biztonságos kerékpáros közlekedés lehetőségére is felhívta a figyelmet: a Pesti utca mindkét végében, a Böszörményi és Kishegyesi útnál is kerékpárút húzódik, és kialakítottak egy teljesen új szakaszt a Mester utcán.

A Bethlen utca – Egyetem sugárút kapacitásnövelő beruházása során figyelembe vették, hogy ezen a városrészen, pontosabban az érintett útszakasz két oldalán jelentős lakónépeség él, ezért a lehetőségekhez mérten a parkolók megtartására törekedtek. – Ez az itt élőknek fontos – jegyzete meg Fodor Levente önkormányzati képviselő, hozzátéve, örömmel vették, hogy a lakosság kérése szerint megmaradt a gyalogátkelőhely a Nagy Lajos király tér közvetlen közelében.

Forrás: Czinege Melinda

Már hosszú idők óta nem a debreceniek által csak Légykapónak nevezett szobor, a kommunista diktatúra ledöntött emléke, helyette a Debreceni Egyetem képe tündököl az Egyetem sugárút végében – erre emlékeztett Kósa Lajos országgyűlési képviselő rámutatva arra, hogy az átalakítás az ország második legnagyobb városának egyik ikonikus jelképét is még jobban az előtérbe helyezte. Azt az épületet, amelyért évente sok ezer ember látogat a megyeszékhelyre.

Forrás: Czinege Melinda

A műszaki átadás-átvétel során még tereprendezési munkálatok zajlanak a fejlesztéssel értintett útszakaszon, továbbá 50 padot, s ugyanennyi hulladéktárolót helyeznek el a területen. A következő időszakban még a kereszteződésekben a gyengén látók biztonságos közlekedését elősegítve úgynevezett taktilis burkolatot, azaz bordás köveket telepítenek. A jelzőlámpák a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig próbaüzemmel működnek, s amennyiben szükséges lesz, a kivitelező módosítja a jelzőlámpaprogramot.

BBI