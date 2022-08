Az immár 807 esztendős település lakóit Szécsi Tamás polgármester köszöntötte a közösségi házban augusztus 19-én. Ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a magyar emberek saját munkájuk gyümölcsét és Isten adományát látták a kenyérben. Hozzátette: Szent István művével, a magyar állam megalapításával népének megélhetést, azaz kenyeret biztosított. Így kapcsolódik össze az élet, a kenyér és Szent István ünneplése - olvasható a hbmo.hu-n.

Forrás: HBMO

Szabó Zsolt református lelkész is jelen volt a megemlékezésen, aki megáldotta az Új Kenyeret, majd Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke Esztár településnek is átnyújtotta a megyei identitást jelképező Bocskai-szablyát. Beszédében elmondta: amikor a szervezet elhatározta, hogy elkészítteti a Bocskai István fejedelem korabeli magyar szablya hiteles másolatát, azzal a célból tette, hogy a hajdú-bihari kis- és nagytelepüléseket eggyé olvassza, szimbolizálva a megye településeinek összetartozását, összetartását. Mint mondta, az ereklye a közösség erejét tükrözi, hiszen a jelenkor kihívásaival is együtt kell szembenéznünk.

Az ünnepségi műsor részeként átadták a település elismerő díjait is.