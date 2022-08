A szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be Hasulyó János plébános, Szenes József nyugalmazott plébános és Bodogán László görögkatolikus parókus jelenlétében. A szentmisén részt vett Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere is. A búcsúi ünnep alkalmából a főpásztor a külsőleg megújult templomot is megáldotta, olvasható a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye honlapján.

Forrás: dnyem.hu

A szentmise szentségi áldással zárult, majd Fehér Zsigmond, az egyházközség képviselő-testületének világi elnöke mondott köszönetet az egyházközség nevében Palánki Ferenc megyéspüspök atyának a szentmise bemutatásáért, a szakembereknek a templom külső felújításában végzett munkájáért, valamint a felújításhoz kapott kormányzati és önkormányzati támogatásért.

A templom külső felújítására a Magyar Kormány Bethlen Gábor Alapkezelő pályázata során elnyert csaknem 15 millió forint támogatásnak köszönhetően került sor. A torony felújítását már az elmúlt években elkezdték, a torony ablakainak javítása, a keresztfelújítás szintén a jelenlegi munkálatok része volt. Ez utóbbi a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, a helyi önkormányzat támogatásából és önerőből valósult meg. A következő nagyobb munkálatok a templom harangjainak az automatavezérlése lesz.