A temetőlátogatók május óta már harmadszor szembesülhettek azzal, hogy a Debreceni Köztemetőben nincs víz. Az AKSD Kft. augusztus 8-án, hétfőn közleményben jelezte, a vízhiány oka, hogy kimerültek a kutak. A probléma legutóbb augusztus 2-án ütötte fel a fejét, és várhatóan augusztus 10-ére megoldódik.

Rekonstruálják a vízhálózatot

Elöregedett a Debreceni Köztemető vízhálózata, ez volt az oka annak, hogy anyák napján meghibásodott a temető kútjainak vízellátását biztosító mélyszivattyú, így néhány napig nem volt víz a temetőben. A meghibásodás kivizsgálásakor világossá vált, hogy a 110 méter mélyen lévő szivattyú és ezzel együtt a teljes gépészet, illetve a vezérlés cserére szorul, emiatt a temetőben május eleje óta nincs kútvíz – közölte az AKSD Kft. szóvivője. Domokos Csilla hozzátette, annak érdekében, hogy a temetőlátogatók ne érezzék meg a vízhiányt az egyébként is rendkívüli szárazságban, egy napon belül ráengedték a vezetékes vizet a kúthálózatra, emiatt a korábbi, havi szinten körülbelül 100-200 köbméteres vízfogyasztás 3500-4000 köbméterre emelkedett, amellyel együtt jár egy jelentősen megemelkedett összegű költség is. A mélyszivattyú segítségével nyert víz nyomása szabályozható, azonban a vezetékes vízé nem. Emiatt az elöregedett vízvezetékek a magasabb nyomást nehezen bírják, így csőtörések jelentkezhetnek. A vízhálózat rekonstrukciója már zajlik, a mélyszivattyú cseréje mellett több száz méteres szakaszokon szükséges a régi vezetékeket cserélni, és több szakaszon új nyomvonalat kialakítani. Ennek költsége akár a 100 millió forintot is elérheti, a munkálatok pedig több hónapot vesznek igénybe – tette hozzá.

A látogatók csőtörés esetén az 1. és 2. kapunál található ivókútból tudnak vizet venni. Az AKSD munkatársai folyamatosan locsolják a temető zöldfelületeit víztartályos járművekből, és igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy ez a jelentős vízellátási probléma a legkevésbé éreztesse hatását a temetőben.