A Farmer Expón az agrárium számos szegmense képviselteti magát: mezőgazdasági gépek sokasága sorakozott fel; a hazai állatállomány valamennyi különlegessége tekint vissza a karámokból, ketrecekből az érdeklődőkre. A standoknál az egyetem széles oktatási palettájával, mezőgazdasági drónokkal, különböző vetőmagokkal, takarmányokkal, valamint kézműves termékekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A különböző mezőgazdasági sajtótermékek, informatikai megoldásokat nyújtó szolgáltatások megjelenésével pedig határozottan elmondható: a magyar mezőgazdaság- és élelmiszeripar minden szegmense Debrecenben tölti a következő négy napot.

A drónok alkalmazása a mezőgazdaságban szinte még újnak számít. A technikai fejlődést szinte alig tudja követni a jogi szabályozás, a drónok használatát szabályozó törvény például az idei évben véglegesedett.

– A permetező drónokat nagyon gazdaságosan és hatékonyan lehet használni, mivel kialakításuknak köszönhetően a növény nagyobb felületére eljuthat a védőszer. Egy négynapos példa, hogy lucerna deszikkálásánál a Zöld könyvben előírt dózisnak az 50 százaléka alá tudtunk menni – mutatta be kérésünkre Cs. Kiss István mezőgazdasági drónpilóta. Mint kifejtette, a drón propellerei és fúvókái kialakításának köszönhetően a levél fonákjára is eljut a védőszer. Elmondta azt is, hogy a felderítő drónokkal növényegészségügyi állapotokat mérhetnek fel a gazdák, hőkamerák segítségével az öntözéseknél a talajnedvességet vizsgálhatják meg, valamint digitális térképek készítésére is alkalmasak.