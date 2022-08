Papp László polgármester kezdeményezésre csaknem háromórás szakmai tájékoztatót szerveztek szerdán délután az önkormányzati képviselők számára Debrecen vízgazdálkodásáról.

Az apropó a nemrégiben bejelentett, a várhatóan Debrecenbe települő kínai akkumulátorgyár, a CATL vízigényének és a környezeti hatásainak kérdéskörével foglalkozott.

A tájékoztatót követőn csütörtök délelőtt Varga Zoltán, a Demokratikus Koalíció (DK) Miklós utcai irodájában tartott sajtótájékoztatót a vízháztartással kapcsolatos fenntartásairól. A DK-s politikus leszögezte, eddig minden észszerű beruházást támogattak, ami Debrecen jövőjét előreviszi. Azonban aggodalmát fejezte ki, hogy a kínai gyár várhatóan a napi átlagos kitermelés kétharmadát is felhasználhatja. Elmondása szerint mindez a felszíni vizeket és az ivóvízhez használatos rétegvizeket is érinti. Emellett a gödi Samsung-gyár esetére hivatkozott, miszerint a szennyvízbe lítium és egyéb szennyező vegyületek kerültek.

A polgármesteri hivatal csütörtökön kiadott közleményéből megtudtuk, a szakmai tájékoztatón Gorján Ferenc, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója rámutatott, a városi vízellátás két lábon áll, egyrészt a vízfelszín alatti vízbázisból, másrészt a TRV Zrt.-vel kötött szerződés alapján a Keleti-főcsatornából származó felszíni vízkészletből.

A vezérigazgató előadásában részletesen alátámasztotta, hogy Debrecen felszín alatti vízbázisának napi utánpótlása 70 ezer köbméter, amely elegendő a jelenlegi és jövőbeni tervezett kapacitások kiszolgálásához.

A közgyűlésen bemutatott adatsorok igazolják, hogy az 1980-as évek átlagos 90.000 m³/nap vízfogyasztása napjainkra 40.000 m³/nap alá csökkent.

A közgyűlésen bemutatott adatsorokból világosan kiderül, hogy a város ipari területeinek vízellátása – most és a jövőben is – kiszolgálható a felszín alatti vízbázis használata nélkül is, azt a Keleti-főcsatornából kinyerhető napi 30 ezer köbméter kapacitás jelentős részben fedezni képes, hiszen az ipari felhasználás ma nem éri el a 10 ezer köbmétert.

A megnövekedett vízigénnyel együtt a városi napi vízigény kisebb, mint a vízkészlet napi utánpótlódása, tehát a vízkészletet nem csökkentjük

– írja a hivatal.

Hozzátették, a jogi szabályozás és a rendszeres hatósági ellenőrzés garantálja, hogy adott vízkészletből nem vehető ki több víz, mint amennyi a napi utánpótlódás mértéke. Mint írják, a technikai megvalósításhoz beruházások szükségesek, mely során figyelemmel kell lenni arra, hogy lehetőség szerint több és vízkészletkímélő megoldások valósuljanak meg. Hangsúlyozták, a gazdasági fejlesztéseket minden esetben a helyi viszonyokat legjobban ismerő vízügyi és környezetvédelmi szakemberek tudására alapozzák.

A városháza kiemelte: Debrecen vezetése számára elsődleges a lakosság kiváló minőségű ívóvízzel történő kiszolgálása és a felszín alatti vízbázisok védelme.

Debrecenbe eddig sem jött és ezután sem jöhet semmilyen környezetszennyező ipari tevékenység. Minden beruházásnak teljesítenie kell a hazai és európai uniós környezetvédelmi előírásokat.



HBN