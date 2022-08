Szombat reggel a Kossuth téren zászlófelvonással és kenyérszenteléssel kezdődött államalapításunk ünnepi programsorozata Debrecenben. Délben a Dósa nádor téri Szent István-szobornál helyezett el emlékkoszorúkat az önkormányzat, valamint a város szervezeteinek képviselői.

– Szent István életműve ezer éve mutat utat a magyarságnak. Személye és döntései a történelem által igazoltak, és még nemzetünk történelmének sötétebb korszakaiban sem vonták soha kétségbe azok kiemelkedő jelentőségét – kezdte emlékezőbeszédét Papp László, Debrecen polgármestere. Honalapítónk életművét példaként állította hallgatósága elé, kiemelve azt, hogy első királyunk személyében egy olyan királyt tisztelünk, akinek államalapító műve nemcsak nekünk, magyaroknak teremtett szilárd állami kereteket és biztonságot, hanem stabilitást hozott Közép-Európában és egyben megerősítette az európai kereszténység helyzetét is. – Mi magyarok Európa legrégebbi államisággal rendelkező népei közé tartozunk, de ezért szinte folyamatos küzdelmet kellett vívnunk. Bár az elmúlt évtizedek nyugalomban és építkezéssel teltek, mégis azt mondhatjuk, hogy történelmünk tele van háborúkkal, csatákkal, szabadságharcokkal és áldozatokkal. Csak akkor tudtunk hosszú távon sikereket elérni, ha a nemzeti érdekeinket határozottan és egységesen, egységben tudtuk képviselni – hangsúlyozta.

Ha erős a gazdaság, akkor válságálló a város is

– Az elmúlt évek a világjárvány árnyékában teltek. Világszerte százmilliók betegedtek meg és milliók haltak meg. Azt hittük, hogy túl leszünk erre az évre a nehezén, de mire elgyengült a járvány, kitört egy háború, amely elszabadította az energiaárakat, az inflációt és az egész világgazdaságot a recesszió irányába viszi – mondta a városvezető, aki hozzátette: ugyanakkor ezek a kihívások egy olyan időszakban érik Debrecent, melynek a megelőző és - reményei szerint – a következő évei is a város gazdaságának dinamikus erősödését hozzák még akkor is, ha a világban zajló folyamatok ennek ellentmondani látszanak. Ha erős a gazdaság, akkor erősek és válságállóak a város polgárai is.

Papp László kitért arra is, hogy milyen fejlesztések történtek az elmúlt években. Ipari parkokat, utakat, színházakat, strandot, köztereket, óvodákat, iskolákat és bölcsődéket újítottak fel, vagy építettek. A Kormány támogatásával elindult a Debrecen 2030, amely a város történetének legnagyobb fejlesztési programja. – Ennek eredményeként örömmel jelenthetem, hogy számos más elkészült fejlesztés mellett augusztus 23-án megnyitja kapuit a város új színháza, a Csokonai Fórum, amely a nemzeti összetartozás jegyében nemcsak a debreceni, hanem a határon túli magyar színjátszásnak is fontos helyszíne lesz – tette hozzá.

Erős Debrecent kell örökül hagynunk

– Szent Istvánt és az államalapítást immáron 53. alkalommal ünnepli a virágkarneválon a város. Ebben a csodálatos, virágos ünneplésben minden benne van: a magyar államiság iránti mély tisztelet, a szépség iránti vágyunk, az örökös megújulásra törekvés, a magyarság összetartozásának élménye. Benne van hitünk és szeretetünk nemzetünk és városunk iránt, de nemzetközi jellege miatt benne van a többi nemzet iránti tisztelet és megbecsülés is – hangsúlyozta a város legismertebb rendezvényével kapcsolatban. – Az elmúlt ezer év bár számtalanszor tett próbára bennünket, de mindig felülkerekedtünk a nehézségeken. Államalapító királyunk példáját szem előtt tartva nekünk, utódoknak sem lehet más célunk, minthogy mi is erős Magyarországot, erős Debrecent hagyjunk örökül utódainknak – zárta gondolatait Papp László.

