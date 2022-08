Nagy Noémi hortobágyi lakos, versenytáncos kezdeményezésére közös zumba keretében adománygyűjtés indult nyár elején Hortobágyon a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány támogatására. A felhívásra szinte az egész falu megmozdult, a befolyt összeget pedig csontvelő-aspirációs tűk beszerzésére fordítják majd – tájékoztatott közleményében a Hortobágyi Híradó.

A példaértékű összefogáson a község valamennyi korosztálya képviseltette magát, a gyerekektől a szülőkön át egészen a nagymamákig. A szabadtéri, jótékonysági zumbaórákon a legfiatalabb résztvevő 9, a legidősebb pedig 84 éves volt.

A kezdeményezés záróprogramját augusztus 30-án, délután öt órától tartották a hortobágyi víziszínpadon, ahol az összegyűlt mintegy 257 ezer 630 forint adományt a szervezők átadták a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány számára.

Forrás: Facebook / Jakab Ádám

– A debreceni Gyermekhematológiai-Onkológiai Osztályra évente mintegy 50 új beteg gyermek érkezik. Ezek a gyerekek leukémiával, daganatos megbetegedéssel vagy egyéb vérképzőszervi rendellenességgel küzdenek. Diagnózisuk meghatározásához, illetve a terápiájuk hatékonyságának megítéléséhez nélkülözhetetlen a csontvelő vizsgálata. A zumbaórák során befolyt támogatási összeget csontvelő-aspirációs tűk beszerzésére szeretnénk fordítani – mondta Göncziné Kiss Judit, az alapítvány megbízott képviselője, a Debreceni Egyetem Gyermekhematológiai-Onkológiai részlegének munkatársa.

– Rengetegen zumbáztunk, sokan jöttek szurkolni nézőként is, a kis pénzgyűjtő dobozunk pedig még az utolsó pillanatokban is gyarapodott. Az összeg, amelyet gyűjtöttünk, azt is megmutatta, milyen összetartással és lelkesen teltek az elmúlt hetek. Nagyon hálás vagyok, hogy a hortobágyi közösség ilyen jószívvel fogadta az adományozás ötletét, és teljes odaadással álltunk e nemes ügy mellé – fogalmazott Nagy Noémi. Az önkéntesek a nyár folyamán az időjárási körülményektől függően minden kedden a víziszínpadnál gyűltek össze közös sportolásra a cél érdekében.

HBN