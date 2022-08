Az egyik leglátványosabb fellépőcsapat visszatérő vendége a karneválnak. A német Stelzen-Art a világ legszínvonalasabb gólyalábas társulata. Debrecent 2019-ben pillangó tematikájú, színpompás öltözékeikkel kápráztatták el. Idén a léghajókat és a korabeli repülési technikákat idézik meg. A csapat különlegessége az egyedi megvilágítású jelmezük, ez azonban a nappali felvonuláson nem biztos, hogy jól látható lesz.

A Stelzen-Artot a Csíkszentsimoni Fúvószenekar kíséri. A romániai székhelyű csapat főként a fa-, rézfúvós- és ütőshangszereket elegyíti.

Belgiumból érkezik a Reuzegom Királyi Népművészeti Csoport. Táncelőadásainkon különféle tradicionális táncokat és új koreográfiákat mutatnak be, élőzenei kísérettel.

Hagyományos, egyedi szabású, 19. századi jelmezeket viselünk, amiket csoportunk kézzel készít. A felvonulás során néhány táncot adunk elő gyönyörű virágívekkel, férfi tagjaink pedig előszeretettel mutatják meg zászlólengetési tudásukat. A táncosokat és a zászlóforgatókat tradicionális fuvolához hasonlító hangszeren, fifén és dobosok kísérik. Ez lesz az első látogatásunk Debrecenben. 2004-ben részt vettünk a Folkloriada Fesztiválon Budapesten, Pécsett és Gyöngyösön. Nagyon élveztük a magyar kultúrát és az ételeket, így tudjuk, mire számíthatunk a debreceni tartózkodásunk alatt

– tudatta portálunkkal Katrien Van Slambrouck, a csoport vezetője.

– Ismerjük Debrecent. A tavalyi Virágkarneválon nézőként is részt vettünk. Én személy szerint nagy rajongója vagyok a karneválnak. Remélem, hogy a csapatommal idén én is emelhetem e csodás rendezvény színvonalát – nyilatkozta a haonnak Varga Friderika, a Mystique Majorette és Twirling Csoport vezetőedzője. Hozzátette, mivel sok gyerek tartozik a csoporthoz, a kedvenc helyük a Nagyerdő. Imádják a parkot, a játszóteret, a kilátót, a kis vízesést és a napozókat a Békás-tó partján. Az edző elárulta, a társulat legfiatalabb tagja 7, a legidősebb 34 éves. A fiatal korosztály azért is figyelemre méltó, mivel a Twirling sokkal összetettebb botforgatási technika, mint a mazsorett, így nehezebb is. Éppen emiatt a csapat kicsit izgul, hogy feltud-e nőni ahhoz a feladathoz, hogy menet közben mutasson be variációkat.

Műsorunkban ötvözzük a botot, a kis és nagy zászlót, a balettet, a kortárs táncot és a talajtornát. Adiemus dalára készült a koreográfia, ami az életről, a természetről és az örök körforgásról szól

– vetítette előre.

A török fellépőcsoport, a Beşiktaş Belediyesi Oyun Gençlik ve Spor Kulübü vezetője, Kubilay Karahan elárulta, már többször jártak a Virágkarneválon, jól ismerik a várost és a rendezvényt is, és a helyi csoportokkal jó kapcsolatot ápolnak. Az együttes fontosnak tartja a török kultúra megőrzését és népszerűsítését. Főként tradicionális néptánccal és zenével készülnek, emellett büszkék a kézműves öltözékükre is.

A Carolus-Magnus-Gimnázium zenekara Németországból látogat el a karneválra. A Marsbergből származó együttesben 14 és 18 év közötti tanulók játszanak. Repertoárjuk a klasszikus zenétől a populáris zenéig terjed, a zenekar az idei felvonulásra filmzenével (például a Szépség és a szörnyeteg, Oroszlánkirály), hagyományos zenével és könnyűzenével készült.

A paderborni Német-Magyar-Baráti-Társaság támogatásának köszönhetően létrejött a baráti kapcsolat a debreceni zeneiskola ifjúsági fúvószenekarával, akikkel már nagyon várja a csapat a találkozást. A zenekar járt már Budapesten és Kiskunfélegyházán, de Debrecenben még nem. A diákok emiatt nagy izgalommal várják a Virágkarnevált, és nagyon örülnek, hogy részt vehetnek rajta

– tudtuk meg Ildikó Keikuttól, a zenekar kapcsolattartójától.

Várhatóan szemkápráztató lesz a The Spanish Sun vonulása is. A spanyol együttes az alapítójuk által tervezett látványos, monumentális jelmezeiben hozza el a forró latin hangulatot. Emellett kolumbiai, olasz és moldovai tánccsoportok is táncra perdülnek augusztus 20-án.

