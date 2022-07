– A Klaipeda utca a megyeszékhely egyik legnagyobb forgalmú, ebből következően az egyik legnagyobb terheltségnek kitett útszakasza. Ha végignézünk a jelenlegi állapotán, ez a viseltesség meg is látszik. Az utca teljes egészében, 6500 négyzetméreten újul meg. Az aszfaltozás mellett a szegélyköveket is kicseréljük, valamint a víznyelők szintbe hozását is elvégezzük. Az útszakaszon található buszöblök felújítására is sor kerül – mondta a képviselő. Hetei József megjegyezte, a Holló János utca felújításával régi lakossági igény teljesül. Ez a terület – a Petőfi tér átépítésének kiegészítéseként – a Levendula óvodáig terjedő szakaszon (szervizút, parkolók) kap új burkolatot.