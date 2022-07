Mintegy 55 millió forintból újította fel ez év első felében Hajdúböszörmény a pródi városrész művelődési házát és iskolai könyvtárát. A beruházások forrása az a 490 és fél millió forintos kormányzati támogatás, amelyet a tavalyi év végén kapott az önkormányzat.

Beigazolódni látszik az az elképzelés, hogy nemcsak városokban lehet élni, hanem a vidéki kistelepüléseken, településrészeken is kiváló közösségek alakulhatnak ki, és az élet a zsúfolt nagyvárosokból az ilyen helyekre tevődik át

– fogalmazott Tiba István csütörtökön, a két épület átadóünnepségén. A térség országgyűlési képviselője rámutatott: nemcsak uniós forrásból, hanem az állam saját költségvetéséből is történnek fejlesztések. Méltatta a városvezetést, amely a tavaly év végén kapott kormányzati támogatásból nemcsak a várost, de annak két külső településrészét is fejlesztette.

Kiss Attila polgármester beszédében elmondta, a pródi iskola már sok éve nem fogad általános iskolás gyerekeket, azonban a helyi közösségek aktívan használják. – A két épületre az 50 millió forintos támogatáson felül további 5 millió forintot saját költségvetésből is fordítottunk – ismertette. Molnár Imre, a körzet önkormányzati képviselője örömét fejezte ki abban, hogy Pródon is végezhetnek nagyobb beruházásokat. – Nagyszerű emberek kerültek ki ennek az épületnek a falai közül, a helyi közösségből, és bízom abban, hogy ez a jövőben folytatódik – hangsúlyozta.

A munkálatok során korszerűsítették az épületek villamosenergia-hálózatát, fejlesztették és cserélték a gépészeti szerelvényeket és a nyílászárókat, továbbá volt belső burkolatcsere és falfestés is. A felújított iskola épületét közösségi célokra és rendezvények megtartására használják majd a jövőben, míg a művelődési házban működik a posta, a népkonyha-szolgáltatás, a közfoglalkoztatás szociális helyiségei, valamint az idősek klubja is, illetve a havi egy istentiszteletet is itt tartják meg.

BS