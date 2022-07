Hosszú évtizedeken át volt kedvelt törzshelye a kirándulóknak és szórakozni vágyóknak a Régi Vigadó, mely az utóbbi időszakban azonban már nem nyitott ki. A Naplótól is több olvasó érdeklődött szomorúan és aggódva arról, hogy miért nem működik a Debrecen emblematikus, ősi vendéglője, a csaknem 200 éves Régi Vigadó a nagyerdei Medgyessy sétányon.

A szórakozóhelyre nosztalgiával és szeretettel gondoló érdeklődők között olyan is van, aki egyenesen attól tart, hogy lebontják a patinás épületet.

Forrás: Czinege Melinda

Megjegyezzük, ez nem is lenne annyira elrugaszkodott, hiszen már 1970-ben, az Újvigadó megnyitásakor is írt arról a Napló, hogy erre a sorsra juthat a nagy hírű vendéglátóhely, mivel annyira leromlott az állaga. Szerencsére az épületegyüttes ma is áll.

Más szakmákban dolgoznak

E kitérő után térjünk vissza a mába. A Naplónak ugyanis sikerült megszólaltatnia Csongvai István Lászlót, aki immár 11 éve bérli a Régi Vigadó épületét, és üzemelteti benne az éttermet. Az étterem zárva tartásának okával kapcsolatos kérdésünkre a szakember felidézte: az egész a pandémiával, tavalyelőtt kezdődött, amikor be kellett zárni a vendéglőket is. Emiatt sok alkalmazott például a kereskedelemben vagy az építőiparban helyezkedett el. – Vendég még lenne is, sőt, tudom, hogy a legigényesebb vendégek, akik nosztalgiával gondolnak vissza a város legjobb adottságokkal rendelkező teraszára – fogalmazott Csongvai István. – Az elvárt színvonalat azonban a jelenlegi helyzetben felszolgáló és szakács hiányában nem tudom biztosítani.

Forrás: Czinege Melinda

Arra a kérdésünkre, hogy most mekkora fizetést kellene adnia egy jó szakácsnak, megtudtuk: havonta legalább nettó 500–600 ezer forintot.

– A helyzetemet tovább nehezíti, hogy annak ellenére is fizetnem kell a bérleti díjat, hogy nem működik az étterem – tárta fel Csongvai István. Felidézte azt is, hogy a pandémia óta a terasz és a fagylaltozós rész bevételével igyekeznek kitermelni a költségeket. Tervezik azt is, hogy újra tartanak rendezvényeket a Vigadó előtti teraszon. Visszatérve az eredeti kérdéshez, elmondta azt is, hogy azonnal kinyitnának, ha megfelelőek lennének a feltételei, magyarán ha találnának megfelelő és megfizethető személyzetet.