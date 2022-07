Az 1978-ban átadott épület korszerűbbé válik a beruházás eredményeként, bár a lapos tetőre nem kerül nyeregtető, mert a helyi építési szabályzat ezt nem teszi lehetővé. Zara András polgármester emlékszik a hajdani munkálatokra, bár maga még a régi épületben volt kisdiák. Felidézte, hogy a terület egykor egyházi volt, s hogy a római katolikus templom melletti plébániát elbontották, az építés során még aknát is találtak az alapozás előtt.

Elmondta azt is, hogy a most folyamatban lévő beruházás mellett egyéb tervek is vannak. – A két épülettömböt egy faszerkezetes folyosórendszerrel szeretnék összekötni, hogy a jövőben időjárási körülményektől függetlenül is kényelmesen lehessen közlekedni az épületek között – osztotta meg.

BBI