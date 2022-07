Zara András polgármester fejéből pattant ki az ötlet, sőt a megvalósított alkotás képe is. A település első embere lapunknak elmondta, hogy sok évvel ezelőtt maga is dolgozott az építőiparban, s az ottani tapasztalatait vette alapul az emlékmű megtervezésekor.

A település szívében egy hatalmas kőtömbön rozsdás lemezből vágott térkép díszeleg, a szikla a széttöredezést jelképezi.

A lemez a pára hatására – foltot nem hagyva sehol – rozsdásodik az idő előrehaladtával, a további korróziótól a rozsda védi meg, s mintegy 40 év alatt kialakul az anyag végleges, majdnem teljesen fekete színe. Az emlékmű csúcsán 160 kilogrammos turulmadár ékeskedik.

A polgármester emlékeztetett: az alkotás végleges helye önmagában is jelkép.

– Ebből a kereszteződésből Biharkeresztes és Létavértes irányába is el lehet indulni, ezen az úton sok erdélyi közlekedik. Amikor erre járnak, most már szembetalálják magukat a történelemmel. Ez volt az alapgondolat. A másik, hogy emlékeztetni kell a mai fiatalokat arra, hogy mit veszített ez az ország – mondta el. Szavai szerint már most, a felavatás után kis idővel közkedvelt turistalátványossággá vált az emlékmű, többen fotózkodtak már előtte az elmúlt időszakban.

BBI