A Hajdú-bihari Napló egyik olvasója értesítette szerkesztőségünket a Cívis Ház Zrt. leveléről, melyben a társaság felszólította a bérlőit a gáz- és elektromos berendezések felülvizsgálatára.

Panaszosunk ennek kapcsán egyebek mellett arról érdeklődött, hogy miért éppen most kötelezik a felülvizsgálatra a bérlőket, milyen munkákat tartalmaznak ezek a felülvizsgálatok, valamint milyen szankciókat alkalmaznak a vizsgálatokat el nem végeztetőkkel, illetve a nem fizetőkkel szemben. Észrevétele és a kérdései nyomán a zrt.-hez fordultunk, amely válaszolt a kérdéseinkre.

A műszaki felszereltségétől függ

A társaság elöljáróban leszögezte: az összefoglaló levél elsődleges és egyetlen célja a bérlők és családtagjaik egészségének és életének védelme érdekében megfogalmazott figyelemfelhívás volt. „A bérleményekben feltárt műszaki problémák, a városszerte előforduló társasházi lakástüzek, a híradásokba is bekerülő műszaki haváriás esetek kapcsán szeretnénk felhívni bérlőink figyelmét azokra a feladatokra, amelyeket a háztartásokban a gáz-, illetve az elektromos berendezések használatakor rendszeresen szükséges elvégezni a műszaki kockázatok maximális kiszűrése érdekében” – közölte a cég.

Olvasónk első kérdésére azt is leírták, hogy a társaság az önkormányzati bérlakások kezelése kapcsán a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint jár el. A bérlakásokban elvégzendő műszaki feladatokkal kapcsolatosan bérlőként a jogokat és kötelezettségeket a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szabályozza.

Az, hogy milyen munkákat tartalmaznak ezek a felülvizsgálatok, a magántulajdonú ingatlanok és az önkormányzati lakások esetében is természetesen az adott lakás műszaki felszereltségétől függ. – Amennyiben például gázkészülékkel rendelkezik a bérlemény, kértük, hogy a gázkészülékek átvizsgálásáról, takarításáról a fűtési szezon előtt gondoskodjanak jogosultsággal rendelkező szakember által kiállított szakvélemény beszerzésével, amelyet kérésre munkatársunknak mutassanak be. Ennek hiányában a jogszabály által előírt karbantartás elmulasztása merülhet fel, amely az élet- és balesetveszélyen túl, végső esetben a jogviszony felmondásához is vezethet – húzta alá a Cívis Ház Zrt. válasza.

Karbantartási kötelezettség elmulasztása

Kitértek továbbá arra, hogy minden otthont érint például az elektromos áram használata is. A lakásbérlemények bérbeadásakor az elmúlt 15–20 évben villamosbiztonsági (érintésvédelmi) felülvizsgálat készül. A bérlő feladata a bentlakás mellett a szükséges felülvizsgálatok elkészíttetése, ha a hálózatban, berendezésekben átalakítás történik, vagy az időszakos vizsgálat (6 év) aktuálissá válik. A fent felsoroltak miatt kiemelten ellenőrzik az elektromos érintésvédelmi jegyzőkönyv és szakvélemény meglétét. Szeretnék felhívni a bérlőik figyelmét arra is, hogy a gázkészülékekre vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvhöz hasonlóan az érintésvédelmi dokumentumok hiánya is a karbantartási kötelezettség elmulasztásának minősül.

Ara a kérdésre, hogy kinek kell fizetnie ezek költségét, a cégtől megtudtuk: a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek a felek megállapodása, a bérlő szerződésben vállalt kötelezettsége, illetve a fent hivatkozott jogszabály alapján a bérlőt terhelik.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mennyibe kerülnek ezek a felülvizsgálatok? Erre azt a választ kaptuk a Cívis Háztól: „Egyedi: típus-, darabszám- és felszereltségfüggők. A kéményekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat például a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet látja el. A vizsgálat éves terv alapján történik, a bérlő egyetlen és legfontosabb feladata, hogy a szervezet által megjelölt időpontban biztosítsa a lakásba való bejutást.”

A válasz emellett rámutat arra, hogy ez a vizsgálat az első esetben mindig ingyenes, de ha a bérlő nem biztosítja a bejutást az ingatlanba, akár hatósági szankció is előfordulhat az együttműködés hiányában. Az elektromos és gázkészülékek felülvizsgálata egyedi és minden ingatlanban más és más. Ezen felülvizsgálatok elvégzésére szolgáltatóknál, illetve szakmai szervezeteknél nyilvántartott megfelelő szakági, szakmai képzettséggel és kompetenciával rendelkező szakemberek jogosultak.

A jogviszony felmondásához is vezethet

Arra a kérdésre, hogy milyen szankciókat alkalmaznak a vizsgálatokat el nem végeztetőkkel, illetve a nem fizetőkkel szemben, a cég emlékeztetett: „Társaságunk ingatlankezelési tevékenysége nem hatósági feladat. Azonban az önkormányzati bérlakások karbantartási kötelezettségeinek nem teljesítése mulasztásnak minősül, amely az élet- és balesetveszélyen túl végső esetben a jogviszony felmondásához is vezethet.”

A Cívis Ház Zrt. a fentieken kívül hangsúlyozta azt is, hogy a felsorolt eszközök folyamatos karbantartása mellett elkerülhetők a gázberendezések hibájából fakadó és elektromos hiba által okozott személyi és vagyoni kárral járó balesetek, tűzesetek. A rendszeresen elvégzett felülvizsgálatot megelőző karbantartás miatt a berendezések élettartama meghosszabbodik. Ezek cseréje is bérlőre tartozó kötelezettség, amely jelentős kiadással járhat. Ha viszont a bérlők minden óvintézkedést megtesznek, tehát a berendezéseiket, az ingatlan épületgépészeti rendszereit műszakilag megfelelő állapotban tudják, tisztában vannak az üzemeltetés veszélyeivel, együttműködnek a szakemberekkel, valamint munkatársainkkal, akkor megfelelő biztonságban tudhatják magukat és családtagjaikat, egyúttal felelősen teljesítik az önkormányzati ingatlanokra megkötött szerződéseikben foglalt kötelezettségeiket – nyomatékosította a cég.

Vass Attila