Egyre növekvő számok

Kálucz Martin autóbontó-üzletvezető lapunknak elmondta, a moratórium vége óta érezhető némi változás. – Azt gondolom, még csak most fog igazán megnövekedni a leadott autók száma, mert az első hónapban még sokan nem tudnak dönteni, mihez kezdjenek a gépjárművükkel. Pár százezres autókról beszélünk ilyenkor, amelyeknek sokszor motorikus baja van, vagy erősen korrodál, így nem érdemes megcsináltatni. Ilyenkor inkább minket választanak. Kapnak valamennyi pénzt is érte, de ami a legfontosabb: lekerül a nevükről, nem terhelik az adók, illetve nem lesz velük további probléma. Óva inteném azokat, akik más utat járnának, mert csak a probléma van belőle – hívta fel a figyelmet a szakember.

Taskó Rodrigó családjával szintén régi motorosnak számít, ha autók bontásáról van szó. Elmondta, náluk már most látványos az emelkedés. – Egyszerűen telítve vagyunk a leadott autókkal. Elég nagy iramban dolgozunk, de így is gondolkodunk rajta, hogy egymásra pakoljuk őket, annyi érkezett. A telepünkön 20 ezer négyzetméteren – országos szinten a legnagyobb roncsautó szétbontókért – évente nagyjából 2 ezer autót veszünk át, idén azonban azt gondolom, ez a szám a másfélszeresére is növekedhet – mondta, hozzátéve, többnyire a 80-as évektől 2010-ig készült modellek kerülnek hozzájuk. – 2005 alatti a legtöbb, 2010 felett már csak egy-egy autót hoznak (50 autóból 2-3 darab.) A bontásra ítélt gépek tulajdonosainak fele arra hivatkozik, hogy lejárt a műszakija, vége a moratóriumnak, és nem fog súlyos pénzeket fizetni a javításért, inkább lemond az autóról.

