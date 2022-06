Egyebek mellett a közbiztonság helyzetéről, pályázatok további teendőiről és rendeletek módosításáról is tárgyalt legutóbbi ülésén Tiszacsege város képviselő-testülete.

Az ülés elején Illés Gergely rendőr alezredes, a Tiszai Vízirendészeti Rend­őr­kapitányság rendészeti osztályvezetője ismertette a vízirendészek tavalyi évi munkáját és eredményeit. Elsőként bejelentette, hogy a körzeti megbízotti feladatokat Németh Tamás vette át, aki szolgálati kutyával is rendelkezik, amely még jobban visszatartja az állampolgári engedetlenségeket, továbbá a szolgálati fegyvernél kisebb sérülést tud okozni.

– A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság elsődleges feladata a lakosok és turisták biztonságának garantálása a vizek és vízpartok közelében. Tevékenységünk három fő pillérre épül: a baleset-megelőzésre, a szezonra való felkészülésre és a vízi közlekedés szabályainak szigorú betartatására – hangsúlyozta. A prevenciós programok alkalmával többek között a katasztrófavédelemmel és a halászati őrséggel közösen szerveznek különböző bemutatókat, előadásokat gyerekek számára. A turisztikai szezon kezdete előtt átfogó ellenőrzést tartanak a kompokon és valamennyi kikötőben. Ezt idén is elvégezték. A vízi közlekedés szabályainak betartatásáról szólva Illés Gergely kiemelte: fokozatosan ellenőrzik az ittas vezetőket. Tavaly 217 ilyen esetben kellett intézkedniük, azonban egyszer sem Tiszacsege körzetében.

Letartóztatásban a garázda

A folytatásban a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság vezetője, Berecz József rend­őr ezredes ismertette az elmúlt év eredményeit és tapasztalatait. Az illetékességi területükhöz öt település tartozik, amelyeken mintegy 40 ezer ember biztonságáért felelnek. – Az elmúlt évben 245-ről 198-ra csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, amely a legkisebb a megyében. Ez 2010-ben még 1323 volt. Szerencsére itt évek óta nem volt emberölés és rablás sem. Tiszacsegén viszont némiképp emelkedett tavaly a bűncselekmények száma: 2020-ban 35, 2021-ben 39 esetet regisztráltunk – osztotta meg a kapitányságvezető. Hasonlóan kisebb emelkedés történt a lopások, a garázdaságok tekintetében is, azonban az esetek száma továbbra is alacsony. Ezzel szemben a tulajdon elleni szabálysértések csökkentek, a rendezvények pedig problémamentesen zajlottak le. Halálos kimenetelű közlekedési baleset a városban és környékén nem volt. – Az egyik ismert helyi erőszakos, garázda embert tavasszal a rendőrség indítványára a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte – tette hozzá. Elmondta még, hogy az elmúlt 30 év legnagyobb nyomozáseredményességi arányát érte el tavaly a rend­őrkapitányság, amely országos szinten is kiemelkedő.

Több pályázatról döntöttek

Uniós forrásból rekonstruálja az önkormányzat a város csapadékvíz-elvezető rendszerének mintegy 3 kilométer hosszú szakaszát. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési felhívást a képviselők elfogadták, így akár már idén elkezdődhetnek a munkálatok. A település korábban a Vidékfejlesztési programban nyert támogatást egy új piac kialakítására is. A projektmenedzsmenti feladatokra kiírt beszerzési eljárás eredményesen zárult, a legkedvezőbb ajánlatot egy debreceni székhelyű cég adta, amely 1 millió 905 ezer forintért gondozza majd a pályázatot. Hamarosan elkezdődhetnek az útfelújítási munkálatok az Óvoda, Hataj, Tompa és Templom utcákon. Erre a Magyar falu programban nyert korábban 37 millió forint vissza nem térítendő támogatást az önkormányzat. A kivitelezésre vonatkozó felhívásra öt ajánlat érkezett, melyek közül egy egyeki székhelyű cég adta a legkedvezőbbet.

