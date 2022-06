Az Állásfoglaláshoz a Debreceni Egyetem mellett már számos felsőoktatási intézmény csatlakozott. Az erről szóló oklevelet Szabó István, az NKFIH elnökhelyettese adta át az egyetem képviselőinek.

Forrás: Czinege Melinda

– Az úgynevezett nyílt tudomány irányába szeretnénk elmozdítani a felsőoktatást – fogalmazott az elnökhelyettes. Hozzátette, a Debreceni Egyetem az ország egyik legnagyobb intézményeként különleges szerepet tölt be, tehát ami itt történik az valamilyen formában példamutató lehet a kutatók, és más felsőoktatási intézmények számára is.

Forrás: Czinege Melinda

– Fontos, hogy azt a kiválóságot, ami itt zajlik, minél szélesebb körben meg lehessen mutatni. Ennek ideális eszköze a nyílt tudomány, amely biztosítja, hogy a kutatáshoz kapcsolódó adatokon keresztül láthatóvá váljon az egyetem teljesítménye hazai és nemzetközi platformokon is. A Debreceni Egyetemen kimagasló hagyománya van a tudománnyal kapcsolatos kezdeményezéseknek. Bízom abban, hogy ezzel a nyilatkozattal ezt még magasabb szintre tudjuk emelni – emelte ki.

A Debreceni Egyetem az oktatás mellett kiemelt feladatának tekinti a kutatás, és a kutatások eredményeinek biztonságos publikálását, illetve azok elérhetővé tételét minél szélesebb körben.

Forrás: Czinege Melinda

– A tudományos kutatás, amely talán az egyik legigényesebb része a szellemi elit tevékenységének, nem rendelkezik minőségbiztosítással. Az Open Science modell ezt pótolja, ezért is támogatjuk és állunk hozzá olyan lelkesen – hangsúlyozta az oklevél átvételét követően Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora.

Forrás: Czinege Melinda

Karácsony Gyöngyi, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgatója megjegyezte, hogy aktív szereplői igyekeznek lenni a hagyományos kutatásnak és oktatásnak. – Arra lettünk figyelmesek az elmúlt 20 évben, hogy a tudományt érintő változások egyre gyorsulnak. Emiatt már 2006-ban elindítottuk az első olyan szolgáltatást, amely ezt a változást támogatja.

A kutatók számára repozitóriumot alakítottunk ki, ahol elhelyezhetik publikációikat, mi pedig gondoskodunk arról, hogy ezek korlátozások nélkül, mindenki számára elérhetőek legyenek.

Ezek száma jelenleg már 15 ezernél jár. Megfigyeltük, hogy azoknak az egyetemi folyóiratoknak a támogatására is szükség van, amelyek saját erőből jelentetik meg az egyetemi kutatásokat. Az egyetemi kiadóban kialakítottunk egy publikációs platformot, ahol már 36 folyóirat jelenik meg az egyetemi szerkesztőbizottságok publikálásában. 2021-ben létrehoztunk egy adatrepozitóriumot, amely alkalmas arra, hogy a kutatóink elhelyezzék benne azokat adatokat, amelyekre alapozva a publikációikat írják. Ezzel igyekszünk megkönnyíteni a kutatók munkáját, valamint a döntéshozók számára is láthatóvá tenni. A Tudóstér elnevezésű szolgáltatásban nagyon egyszerűen meg lehet találni egy adott pályázat tudományos eredményeit. Így most már a kutatók teljes munkássága átláthatóvá és követhetővé válik – ismertette.

Panyiczki-Berényi Viktória