Idén több területen fejlődött a nyíracsádi Akácliget Óvoda.

– Az óvoda két bejáratához polikarbonát tetejű előtetőt sikerült készíttetni. Ez régi vágyunk volt már, hisz a szülők így sokkal komfortosabb körülmények között várakozhatnak gyermekeikre. Ezenkívül öt laptopot vásároltunk, így már minden óvodapedagógus saját eszközzel dolgozhat, ami nagymértékben megkönnyíti munkájukat. Gazdagodott óvodánk gépparkja is. Két mosógépet, két szárítógépet, két nagy teljesítményű takarítógépet és takarítókocsit is vásároltunk. Ez nemcsak a dajka nénik munkáját teszi könnyebbé, de a nagy területeken biztonságosabbá teszi a tisztítószerek szállítását is. A régi mosógép sem került a lomok közé, hiszen még használható állapotban van, ezt a konyha részére bocsátottuk használatra – mondta el Pósán Ferencné intézményvezető.

Ezen túl paplant, párnát, lepedőt, törölközőt vásároltak, így a jövőben már nem a szülőknek kell hazavinni és kimosni az ágyneműket. Továbbá az udvaron álló kemence új tetőt kapott. Pályázati támogatásból hamarosan az udvari játékokat cserélik és újítják fel.

Kedves Zilahi Enikő