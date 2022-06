A debreceni sebészet tavaly volt százéves, a covid miatt azonban idén, pontosabban péntek délelőtt ünnepelte centenáriumát tudományos ülésén az intézet. A találkozón dr. Lukács Gézát és dr. Sápy Péter professzorokat köszöntötték 80. születésnapjuk alkalmából.

Mátyus László dékán köszöntő beszédében kiemelte, hogy az elmúlt 100 évre visszatekintve a több átszerveződés okozott nehézséget az intézetnek, különösen nehéz volt az utóbbi két év, melyben a kihívások ellenére nemcsak orvosi feladatait, hanem képzési céljait is meg tudta valósítani a Debreceni Egyetem Sebészeti Intézete.

Forrás: Kiss Annamarie

– A közösség olyan körülmények között állt helyt, amikor az is csoda volt, hogy saját maguk képesek-e túlélni ezt az időszakot, illetve kérdéses volt az is, hogy sebészi teendőiket el tudják-e látni – idézte fel. Kiemelte, hogy sebészet az elmúlt évszázadhoz hasonlóan a következő száz esztendőben is lesz a Debreceni Egyetemen. Dr. Szabó Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának elnöke először arra emlékezett, hogy a Debreceni Sebészeti Klinika (akkori 1-es klinika) indulásától máig igen nagy fejlődésen esett át, köszönhetően többek között az első vezetőnek, Hüttl Tivadarnak, majd Szeleczky Gyulának, Balázs Györgynek és többek között Lukács Gézának, aki 1999 és 2006 között látta el a sebészeti intézet igazgatásának feladatait. – Ebben az időszakban a klinikai épület új szárnnyal bővült, új műtők, szakrendelő, röntgenlabort alakítottak ki, emellett megújult az intenzív osztályt.

Orvosszakmai fejlesztések is voltak, új műszereket és technológiákat vezettek be Debrecenben a 2000-es évek elején

– hangsúlyozta. Szó volt a 2-es számú Sebészeti Klinika létrejöttéről, feladatairól és fejlődéséről, valamint a két klinika integrációjáról, mely a következő fél éven belül várható.

Forrás: Kiss Annamarie

Dr. Tóth Dezső, a Sebészeti Klinika igazgatója a centenáriumát ünneplő intézet jelen helyzetét utóbbi másfél évét összegezte. – A Sebészeti Klinika jelenleg az ország egyik legnagyobb sebészeti ellátóhelye. Két telephelyén 174 ággyal, 12 műtővel, 61 sebészorvossal, 180 dolgozóval évente csaknem 7 ezer műtéttel, 10 szakrendeléssel és 3 ambulanciával működik az év minden napján – fejtette ki. Szó volt az elmúlt másfél év jelentősebb eszközbeszerzéseiről, országos szinten is egyedülálló szakmai eredményekről, szervezeti és intézményi fejlesztésekről, valamint az oktatásban elért eredményekről egyaránt.

Forrás: Kiss Annamarie

Dr. Lukács Géza a Debreceni Sebészeti Intézet elmúlt évszázadban tevékenykedő vezetőit mutatta be. A köszöntők és ünnepi megemlékezések után a szakmai ülés következett.

A Sebészeti Klinika 1921 novemberében kezdte meg működését, ma már az ország egyik legnagyobb és legszélesebb tevékenységi körrel rendelkező sebészeti intézménye. A klinikán a világ legmodernebb technikáit alkalmazzák, amelyek lehetővé teszik a betegek gyors és szövődménymentes felépülését.

SZD