A Móra Ferenc Általános Iskola dísztermében tartott ünnepi képviselő-testületi ülést Horváth Zoltán polgármester nyitotta meg, aki köszöntőjében azt mondta, van okunk ünnepelni egy ilyen embert próbáló időszak után. Hozzátette, hogy 110 évvel ezelőtt, 1912. június 8-án elismerték a magyar ajkú görögkatolikusok önállóságát, megalapították a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegyét – ezt ünnepli a héten Hajdúdorog. Úgy fogalmazott: – Egy városnak vannak épületei, azoknak vannak falai, de a kérdés az, milyenek az alapjai. Hajdúdorog örök alapokon nyugszik, ezekre kell építenünk és támaszkodnunk, amikor előre tekintünk – fogalmazott.

Forrás: hbmo.hu

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke beszédében hangsúlyozta: a jövő építése alapvető feladatunk. – Születésünkkor automatikusan megkaptuk a magyar identitáshoz tartozó kultúrát, népművészetet, a magyar nyelv szeretetét, vagyis olyan értékeket, melyeket meg kell őriznünk, tovább kell adnunk. Ez szűkebb otthonunkra, megyénkre is vonatkozik – tette hozzá.

Forrás: hbmo.hu

A megyei önkormányzat ennek szellemében határozta el, hogy a hajdú-bihariak összetartozásának jelképeként elkészítteti a Bocskai István fejedelem korabeli magyar szablya hiteles másolatát, melyet minden megyebeli településnek, együttműködő szervezetnek odaajándékoz.

Forrás: hbmo.hu

Pajna Zoltán ezúttal Hajdúdorognak is átnyújtotta az ereklyét és hozzátette, a szablyának most, a szomszédban dúló háború okán különleges üzenete is van: a Bocskai-szabadságharc lezárt egy 15 éves háborút, mert a magyarok már akkor is – ahogy most is – abban voltak érdekeltek, hogy ne legyen Közép-Európában háború. Az ünnepi ülés részeként átadták a városi elismeréseket, a városheti programsorozat pedig június 11-én szórakoztató szabadtéri programokkal zárul - ismertette a megyei önkormányzat.