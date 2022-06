A Debreceni Egyetem Klinikai Központ munkatársainak kimagasló teljesítményét díjazták az intézmény Semmelweis-napi ünnepségén csütörtökön, olvasható a hirek.unideb.hu-n.

Július 1-je az anyák és csecsemők megmentőjének, Semmelweis Ignác születésének évfordulója, egyben a magyar egészségügy napja.

- Vitathatatlan, hogy Semmelweis az orvostudomány egyik legjelentősebb felfedezését tette, mellyel emberi életek millióinak megmentéséhez járult hozzá. Szellemisége ma is köztünk él. A nagy előd élettörténete és munkássága számos örökérvényű tanulságot hordoz, és korát megelőző tudományos szemlélete, megalkuvást nem tűrő, intuitív megállapításaiba és igazságába vetett hite, elhivatottsága és fáradhatatlan kitartása mindannyiunk számára például és útmutatóul szolgálhat. Ezek azok az elvek és értékek, melyek mentén mi is végezzük a munkánkat, szem előtt tartva a betegellátó tevékenység töretlen fejlesztését – hangsúlyozta ünnepi beszédében Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnöke, aki elismerően szólt az intézmény dolgozóinak a pandémiás időszakban tanúsított helytállásáról is.

Kiváló tevékenységéért idén a Klinikai Központ 37 munkatársa kapta meg az Elnöki Elismerő Oklevelet és Jutalomdíjat.

Az idei Semmelweis-napi ünnepségen adták át először a Klinikai Központ Kiváló Orvos Kitüntetés és Jutalomdíjat.

Az elismerést Piros Pálma, a Kenézy Gyula Campus Neurológiai Osztályának osztályvezető főorvosa és Szikszay Edit, a Gyermekgyógyászati Klinika csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosa, az intenzív osztály vezetője vehette át.

Szintén első alkalommal adták át a Klinikai Központ Betegellátásáért Emlékérmet.

A díjat Kárpáti István egyetemi docens, a Belgyógyászati Klinika A épületének belgyógyász, nefrológus szakorvosa kapta a belgyógyászati és nefrológiai betegellátás területén nyújtott színvonalas, lelkiismeretes gyógyító munkája, továbbá példaértékű közéleti munkája elismeréseként, mellyel nagyban hozzájárult a Debreceni Egyetem Klinikai Központ hírnevének öregbítéséhez.

