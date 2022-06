– A Debreceni Egyetemet mindig a stabilitás és a töretlen fejlődés jellemezte. Orvosképzésünk értékeit megőrizve készen állunk arra, hogy a változó külső körülmények mellett is tovább fejlődjünk – fogalmazott ünnepi köszöntőjében dr. Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, aki a továbbiakban a végzős hallgatókhoz szólt: „Legyenek büszkék arra, hogy tudásukat és orvosi diplomájukat az ország egyik legnagyobb és legrangosabb egyetemén szerezték meg. A járvány kapcsán önkéntes segítőként is bizonyították, hogy nemcsak szakmai felkészültségük, hanem emberi kiállásuk alapján is méltóak az orvosi hivatáshoz. Az elvárásoknak való megfelelés nem könnyű, állandó tanulást, önképzést igényel. Ne feledjék, hogy bár az orvos kötelessége a gyógyítás, de sajnos néha ez nem lehetséges. Orvosi tevékenységünk sokszor csak a szenvedők fájdalmának enyhítésére szorítkozik, ennek ellenére nem szabad megfeledkezzünk arról az emberi kötelességünkről, hogy a hozzánk fordulóknak lelki segítséget is nyújtsunk.”

Az ünnepségen 49 magyar állampolgárságú hallgató (8 summa cum laude, 38 cum laude és 3 rite eredménnyel), valamint 78 fő külföldi hallgató (10 summa cum laude, 56 cum laude, 12 rite minősítéssel) vette át diplomáját.