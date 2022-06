Bár szombaton már hivatalosan is birtokba vehették a biciklisek a Nagyhegyes és a Debrecen közigazgatási határáig újonnan épült kerékpárutat, a hivatalos projektzáró eseményt szerda délután tartották. Egyelőre úgy tűnik, a 33-as számú főút mentén a semmibe vezet a kerékpárút, de van esély a folytatásra, addig is a végponton látványelemként ott áll egy vas kerékpár, ami padként is funkcionál, valamint ketten vasnyeregbe is pattanhatnak. Minden bizonnyal igen sok fotó fog itt készülni.

Forrás: Kiss Annamarie

Évtizedes álom volt

Bajusz Istvánné, Nagyhegyes polgármestere is ennél a szimbolikus helyszínnél idézte fel, hogyan lett egy több évtizedes álomból egy 700 millió forintos valóság. – A ’90-es évek közepén elkezdtünk Nagyhegyesen szakaszokban kerékpárutat építeni. Először csak a belterületi határtól a Keleti-főcsatornáig egy 600 méteres, Hajdúszoboszló felé egy 595 méteres, majd a temetőig egy 603 méteres szakaszt. Már akkor felvetődött, hogy mi lenne, ha térségi kerékpárútban gondolkodnánk, nem csak a település útjaiban – emlékezett vissza. Az elképzelést tett követte, felkeresték a szomszédos települések – Hajdúszoboszló, Balmazújváros, Debrecen – önkormányzatait az együttműködés érdekében. – Kicsit az erőszakoskodásunknak és a kitartó munkánknak is köszönhetően jutottunk el addig, hogy 2012-ben átadtuk a szoboszlói szakaszt, 2014-ben a balmazújvárosit. Próbáltunk pályázni, de kevés pénzt nyertünk, nem volt elég arra, hogy ezt a kerékpárutat megépítsük – taglalta a polgármester. Végül a Terület- és Településfejlesztési Program lehetőséget kínált arra, hogy megépítsék a közel 7 kilométer hosszú szakaszt. – Nem tudjuk, hogy mikor lesz folytatása Debrecen felé, de biztos hogy lesz – szögezte le Bajusz Istvánné. Hozzátette:

Úgy érezzük, egy kis úttörő munkát is végeztünk a térségi kerékpárút-hálózatának kialakításában, ajánljuk másoknak is, hogy csatlakozzanak. Nem mindegy, hogyan közlekedünk a jövőben

– szögezte le.

Forrás: Kiss Annamarie

A Tisza-tóig mennének

Korbeák György, a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője erre csatlakozva arról beszélt, egy idő után össze fogják kötni a debreceni kerékpárúttal.

Forrás: Kiss Annamarie

– Mindenki, aki Debrecen felé jár, látja azt, hogy ha egy nagy beruházás folyik Debrecen határában: épül a BMW-gyár, illetve az ipari parkja. Viszont már látszik az is, hogy Kismacsig kerékpárút készül. Durván 6-7 kilométer választ el ettől a ponttól a kismacsiig, tervben van, hogy össze tudjuk kötni – részletezte. Az ügyvezető arra is kitért, a megyében több bicikliútszakasz elkészült már, vagy éppen kivitelezés alatt áll. Megosztotta, korábban azt fogalmazták meg, hogy egyszer Nagyváradtól eljutnak a Tisza-tóig. – Néhány olyan szakasz van Nagyváradtól a nagyhegyesi körforgalomig, ami nincs még kész. Az elmúlt időszakban tettek erre lépést az önkormányzatok, illetve az állam is, ezért a debreceni szakasz is megvalósulhat annak érdekében, hogy majd tovább vezessük a kerékpárutat a Tisza-tóig – mutatott rá. Korbeák György a nagyhegyesi önkormányzat munkáját is méltatta, hiszen kis önkormányzatként bevállalták ezt a 700 millió forintos beruházást, és igen sok kilométert építettek az elmúlt évtizedben.

Az egy főre jutó kerékutak hossza biztosan Nagyhegyesen a leghosszabb

– jegyezte meg.

KD