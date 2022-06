Először vettek részt a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának munkatársai az archívumok nemzetközi seregszemléjén, melyet június 18-án, szombaton rendeztek meg Budapest Főváros Levéltárában.

A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a fővárosi levéltár által szervezett rendezvényen négy ország levéltárai képviseltették magukat, hogy bemutassák új eredményeiket, kutatási lehetőségeiket, kiadványaikat és levéltár-pedagógiai foglalkozásaikat. A programot koncertek, hagyományőrzők bemutatója, állatsimogató, borkóstoló színesítette, sokféle lehetőséget kínálva a különböző korosztályú érdeklődőnek. A debreceni levéltárosok érkezésük után csergetéssel jelezték: ízelítőt hoztak a Hajdúságból, és meglobogtatták a város zászlóját.

Programok minden korosztálynak

– Elsősorban a Hetedíziglen családtörténet-kutatást segítő program helyi eredményeit mutattuk be. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a családkutatás jelentőségére – tudtuk meg dr. Szálkai Tamás főlevéltárostól, a projekt megyei felelősétől. A debreceni levéltárosok standjánál óriáskirakó, címerfestés, kvízjáték, családfakészítés, kiadványismertetés és családkutatási tájékoztató vonzotta az érdeklődőket. Kiállították díszes triciklijüket, és azt a színes kiállítást, amely a program eddigi eredményeit mutatja be képekben. Emellett a pásztorélethez kapcsolódó egyes viseletek és eszközök is megtekinthetők voltak. Ezzel – a hangulat megidézésén túl – dr. Béres András néprajzkutatóra, a megyei levéltár egykori munkatársára is emlékeztek.

Folyamatos az érdeklődés

Indulása óta folyamatos az érdeklődés a Hetedíziglen projekt iránt, melyben megyénkben villámcsődület, különböző kihelyezett foglalkozások, előadás-sorozat mellett folyamatosan lehetőség van – előzetes időpont-egyeztetés után – egyéni konzultációra is, tájékoztatta lapunkat dr. Szálkai Tamás. Azt is jelezte: az idei Galiba Gyermekfesztiválra új programmal készülnek.

HBN