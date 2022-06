Immáron tizenhetedik alkalommal szervezték meg a Hagyományőrző Lovasnapot szombaton Komádiban. Az egész napos rendezvényen nemcsak lovasbemutatókat láthattak a vendégek, hanem drukkolhattak is a lovak szerelmeseinek, ugyanis a délelőtt folyamán fogathajtó versennyel indult a családi nap. Tóth Ferenc, Komádi polgármestere köszöntőjében elmondta, óriási öröm számára, hogy városuk rendezvénye a mai napig nagy népszerűségnek örvend. – Nyugodtan kijelenthetjük, hogy egyéni csúcsot döntöttünk, ugyanis ilyen sok résztvevővel az elmúlt tizenhat évben nem büszkélkedhettünk – hangsúlyozta. Majd kiemelte: hamarosan 42 fogathajtó fog „megküzdeni” a pályán, hogy megmutassa, az idei jelentkezők közül ő a legtechnikásabb versenyző. Tóth Ferenc a versenyzőket látván úgy fogalmazott, a lovassport szinte fénykorát éli, a versenyzők között megannyi fiatal arcot, sőt, számtalan hölgyet is láthatunk. Ez azt bizonyítja, a fogathajtásnak nemcsak múltja, de jövője is van. – Szóljon ez a nap a barátságról, a lovassportról és természetesen a versenyzésről – tette hozzá.