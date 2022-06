Még nem is olyan régen vízműtelep volt az a terület, ami mára a biharnagybajomiak egyik központi találkozási helye lett. A település tavaly Magyar falu programban nyert pályázatot közösségi tér kialakítására, a projekt által így a vízműtelep új funkciót kapott.

A területet átalakították, és egy szabadtéri színpadot is felállítottak a pályázaton elnyert forrásból. Az új teret azonnal használatba is vették, így egyhamar fény derült arra is, hogy komplexebb fejlesztésre lesz szükség ahhoz, hogy zavartalanul élvezhessék a szabadtéri programokat a látogatók.

Térkővel lesz kirakva

Lapunknak Szitó Sándor polgármester elmondta, hogy szárazságban a por, esős időben a sár jelentett akadályt a területen. – Idén, mielőtt beindulnának a nyári programjaink, kialakítunk egy szélesebb, burkolt felületet, ami segíti a terület megközelíthetőségét, illetve ahová akár ülőalkalmatosságot is kihelyezhetünk – részletezte a polgármester, hozzátéve ez a tér nemcsak a rendezvényeknek lehet majd a jövőben helyszíne, hanem a hétköznapokban találkozási pont lehet a fiataloknak is.

Az elképzelés megvalósításához nem pályázott forrásra az önkormányzat, helyette a már évek óta működő közfoglalkoztatási programot vették alapul. A helyi projektek egyikében folyamatosan térköveket gyártanak a közfoglalkoztatottak, és az elemet egyébként is túlnyomó részben a település közterületeinek szépítésére használják. Ezekből a térkövekből épül most a közösségi tér is, a tervek szerint pedig már július 9-re elkészül, akkor lesz ugyanis a falunap. A polgármester kiemelte, hogy nagy segítség a településnek ez a lehetőség, hiszen így nem kell pluszköltséggel számolnia az önkormányzatnak. De nemcsak a térkőgyártás jelent értéket a településnek: jelenleg 70 közfoglalkoztatott tevékenykedik Biharnagybajomban, egyebek mellett száraztésztát készítenek, és kézműves termékeket állítanak elő, amit a direkt erre a célra létrehozott Bajomi Fabrikában értékesítenek. Hagyománya van ezen túl a településen a gyékényfonásnak is, amit idén már textiltermékekkel igyekeznek kombinálni.

Önfenntartás

– Szeretnénk minél inkább önfenntartóak lenni, és előbb-utóbb kijutni az elsődleges munkaerőpiacra ezekkel a termékekkel – osztotta meg a polgármester a kitűzött célt.

Mint mondta, a lakók elégedettek a közfoglalkoztatással, és polgármesterként maga is úgy véli, jó irányt vett a projekt a településen. Az elmúlt időszakban mintegy 30 foglalkoztatott munkáját már a helyben elindított nonprofit kft. biztosítja, ők a mezőgazdaságban tevékenykednek. A tervek szerint idővel az értékteremtő programok mindegyikét átcsoportosítanák majd, ezzel magasabb bér elérhetőségét biztosítva a programban résztvevőknek. Az önkormányzat pedig a szociális szférát vállalná fel hosszú távon.

