Több mint 113 méter magas, a Nagyállomásnál lévő toronyház a maga 79 méterével szinte eltörpülne mellette, mégis valahogy megbújik a Nagyerdő fái között. Messziről jól látható, ha valaki viszont az erdőben sétál, leginkább már csak akkor veszi észre, amikor egészen közel jár hozzá. A debreceniek pallagi tévétoronyként ismerik, pedig először rádióadást sugárzott. Az Antenna Hungária Zrt. üzemeltetésében lévő tornyot csak úgy nem lehet megközelíteni, kerítés veszi körül, kamerák pásztázzák a területet. Kísérőm, idegenvezetőm, Sajó Sándor híradástechnikai szervizmérnök fogad, és rövid adategyeztetés után kezdődhet is a látogatás.

A torony belső átmérője mindössze 5 és fél méter, benne egy lift, és ha valamiért a felvonó éppen nem működne, akkor ott vannak a betonfalba erősített létrák, amelyekkel ugyancsak fel lehet jutni. Mi mindenesetre a liftet választjuk, amely szép komótosan halad felfelé a hideg, rideg toronybelsőben, és mindezt a liftajtón lévő ablakon át a kis kabinban utazó végig láthatja is. Aki nem annyira bírja a bezártságot, annak elég lassan telik az idő, míg végre megállunk, és kiszállhatunk. Sajó Sándor „megnyugtat”, hogy még egy szinttel feljebb is megyünk majd, de előbb nézzünk szét, hogy milyen a kilátás több mint 80 méteres magasságból. A panoráma tényleg lenyűgöző! A kicsit párás időben is jól kivehető a távolban a Nagytemplom, közelebb a Nagyerdei Stadion és egészen közel a gyógyszergyár, ami így felülről már nem is tűnik olyan nagynak. A másik irányban, szinte alattunk a pallagi nemzetközi iskola, kicsit balra, távolabb Józsa is feltűnik, és ha az ember egészen messzire tekint, akkor mintha az Északi-középhegység körvonalai is felsejlenének. Sajó Sándor ehhez még hozzáteszi, hogy tiszta időben kiválóan látszik a toronyból a romániai Bihar-hegység is. Miután eleget gyönyörködtünk a tájban, a lift még egy szinttel feljebb visz bennünket, a végállomás 90 méteren van. Itt is, akárcsak az előző szinten, legfeljebb a felszerelt antennák zavarják valamelyest a kilátást.