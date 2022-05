A hatvanas évektől gombamód szaporodtak – a városi népesség növekedéséhez igazodva – a panellakások, melyeket gyors kivitelezéssel, kis négyzetméteren, egységes alaprajzi megoldásokkal tudtak a használóik birtokába adni. Most, hogy újra sokan fordultak a panel­lakások felé, felmerülhet a kérdés, hogyan újítsuk fel, mit kezdjünk a 40-50 éves szerkezetekkel. A debreceni kötődésű Buzdor Gabriella lakberendező és tervezőtársa, Szaszovszky-Gruiz Dóra lapunknak adott tanácsot a panelek újragondolásáról.

– Ma már mindenki az egyedit, a különlegeset keresi, ami teljes ellentéte ezeknek az uniformizált élettereknek. Nem biztos, hogy minden rossz, ami ezekben a lakásokban van, így hasznos lehet jól körülnézni, mielőtt teljesen átalakítanánk. Az alaprajzok általában sok kis szobából álló, különálló konyhai kialakításúak. Ezeket sokszor – a meglévő kiállások és strangok miatt – nehéz a ma oly divatos amerikai konyhássá alakítani, így érdemes megbarátkozni azzal, hogy a konyha egy külön helyiségben kap helyet. Minden négyzetcentimétert ki kell használni olyan bútorzatrendszerrel, amely pontosan oda készült.

Egy konyhabútorcsere nagyban fel tudja dobni a kis lakás atmoszféráját, ugyanakkor a konyhatechnológiai sorrend betartásával lehet a praktikusságon emelni

– fogalmazott Buzdor Gabriella.

Elegendő tér

Szaszovszky-Gruiz Dóra szerint izgalmas kérdés a fürdőszoba is. – Általában icipici helyre szeretnénk beszuszakolni minden egyes funkciót, és nem is lehetetlen a küldetés, hiszen nagyon sok jó megoldás létezik a kis terek elrendezésére – mondta, hozzátéve, a belső terek akkor is megújulnak, ha a nyílászárókat kicseréljük. – Egy modern beltéri ajtó instant új külsőt sugároz. A panelprogramok miatt ma már a legtöbb panelház külső homlokzata felfrissült, hatékony, korszerű nyílászárókkal és szigeteléssel. Érdekes, hogy sokan azzal kezdik a felújítást, hogy a folyosói beépített szekrénytől megszabadulnak, mondván, csúnya, és nagy helyet foglal. Azonban ha átgondoljuk, és logikus rendszerezőket építünk be a folyosóra, akkor tulajdonképpen minden más tárolóbútort el is felejthetünk a lakásban, megnövelve ezzel a szobákban az életteret.

A monoton szekrényajtók helyett érdemes izgalmasabb megoldásokat választani, akár tolóajtókkal, így elkerülhetjük a folyosókon a közlekedési dugót.

Buzdor Gabriella úgy véli, a tárolás külön témakör lehet a panelekben. – Egyedi bútorokkal, ötletes megoldásokkal szinte minden térben megoldható a szükséges fiókok, tárolórekeszek elhelyezése. A többfunkciós, átalakítható bútorok is kiváló megoldást nyújtanak egy kis lakás berendezésekor, hiszen nagy baráti vendéglátás nincs mindennap, és arra a nagy asztalra csak akkor lenne szükség. Javasoljuk, hogy használjuk a megfelelő színeket, amikkel emelhetünk a tér magasságán, hosszúságán; a teljes térérzetet befolyásolhatjuk a megfelelő színskála használatával. Ne hagyjuk ki az erkélyeket sem! Burkolatok, korlátok cseréjével, kevés zöldfelülettel kellemes hangulatot sugárzó külteret lehet akár a 10. emeleten is varázsolni – emelte ki.

Nem várt akadályok

A szakemberek szerint egy panellakás átalakítása sokkal nagyobb szakértelmet igényel, mint egy több száz négyzetméteres lakásé, hiszen itt mindennek súlya van, minden bútor számít, nincs fölösleges négyzetméter, amit ne kellene kihasználni, ezért nagy segítséget jelenthet egy lakberendező.

Mivel a panelházakat egységes kockákból állították össze, minden esetben fontos megvizsgálni, melyek a mozgatható falak. A többihez nem szabad nyúlni, vagy a tartó funkció miatt, vagy mert valamilyen takarószerepet (strangok) töltenek be.

– A másik olyan elem, amit érdemes minden esetben felújítani, az a villamos vezetékek hálózata. Ezek a lakások nem a mai modern, „szinte mindenhez elektromos áramot használok” életvitelhez készültek. Kevés és nem praktikus helyen vannak a dugaljak, a világítás leginkább csak annyit jelent, hogy a szoba közepén van egy kiállás. Az adott lakásban élők életviteléhez passzoló, megfelelő kialakítás sokat ad hozzá a lakótér értékéhez, használhatóságához – hangsúlyozta Buzdor Gabriella, hozzátéve, a helyiségek módosítása is nagyobb fejtörést okozhat. – Noha a kiállások, és a lefolyók módosíthatók, legtöbbször a födém megvastagításával vagy előtétfalak felhúzásával érik el a variálhatóságot, ez pedig tovább csökkenti az amúgy sem nagy belmagasságot, esetleg szűkíti a rendelkezésre álló kevés helyet.

Péter Szabolcs